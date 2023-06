ICE erfasst Reh

Verspätungen auf Zugstrecke

Eppstein/Niedernhausen - Dieser Vorfall ereignete sich zwar in der Nachbargemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis, doch auch Fahrgäste aus Eppstein und dem Main-Taunus-Kreis waren am Montagabend davon betroffen: Wie die Bundespolizei mitteilt, hat der ICE 221 an der Schnellfahrstrecke in Richtung Frankfurt gegen 23 Uhr in Höhe von Niedernhausen etwas angefahren. „Da nicht auszuschließen war, dass hierbei ein Mensch zu Schaden gekommen ist, wurde die Strecke für den Zugverkehr gesperrt, und Beamte der Bundespolizei suchten den Streckenbereich ab“, informiert ein Sprecher weiter.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Zug keine Person, „sondern ein Reh erfasst hatte, das durch die Kollision tödlich verletzt wurde“. Nachdem das tote Tier aus dem Gleisbereich entfernt war, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt drei Zügen zu Verspätungen, berichtet die Bundespolizeiinspektion Frankfurt abschließend. red