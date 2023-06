Hundert Prozent für Boris Rhein

Von: Hanning Voigts

Scharfe Töne gegen die Ampel in Berlin: CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein. © dpa

Die hessische CDU stellt sich beim Parteitag geschlossen hinter ihren Spitzenkandidaten.

Es ist kurz nach zwölf Uhr am Mittag, als es das Publikum das erste Mal von den Plätzen reißt. Die rund 300 Delegierten, die zum Parteitag der hessischen CDU ins Darmstädter Kongresszentrum „Darmstadtium“ gekommen sind, erheben sich von ihren Stühlen, rufen und beginnen rhythmisch zu klatschen.

Der Mann den sie bejubeln, Ministerpräsident Boris Rhein, spricht zu diesem Zeitpunkt seit knapp einer Stunde. Bereits mehrfach hat der 51-Jährige Applaus geerntet, aber jetzt reißt er den Saal richtig mit. Er zitiert den Vorwurf der SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, er sei ein „Grüßaugust“, der auf Jahrmärkten sei, anstatt zu regieren. „Ja, in der Tat bin ich auf Jahrmärkten unterwegs“, ruft Rhein. Er sei draußen bei den Leute und höre sich deren Sorgen an. „Genau da gehören wir hin!“

Der CDU-Landesparteitag stimmt an diesem Samstag über die Wahlliste und das Programm für die Landtagswahl am 8. Oktober ab. Die Bühne ist ganz in Weiß und Petrol gehalten, oben prangt das Wahlmotto „Auf in die gute neue Zeit“. Regierungschef Rhein, der seit Mai vergangenen Jahres im Amt ist und auch die nächsten fünf Jahre regieren will, knöpft sich in seiner Rede vor allem die Ampel-Koalition in Berlin vor. Im Oktober müssten die Wähler:innen entscheiden, was sie wollten, sagt er: „Stabilität wie in Hessen oder Chaos wie in Berlin.“ In Krisenzeiten setze die CDU auf Stil, Sicherheit und Vertrauen, „nichts davon gibt es bei der Ampel“.

SPD, Grüne und FDP verunsicherten die Menschen mit ihrem radikalen Heizungsgesetz, nähmen Rekordschulden auf und gefährdeten mit der Cannabis-Legalisierung oder der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts „den sozialen Frieden in unserem Land“. Seine CDU setze dagegen auf „Freiheit statt Verbote“ und wolle „begeistern statt bevormunden“. „Wir sind die Partei der Lebenswirklichkeit“, ruft der Ministerpräsident. Die Mehrheit lebe „in Petersberg und nicht im Prenzlauer Berg“.

Themen Die hessische CDU will im Landtagswahlkampf auf klassische christdemokratische Themen wie innere Sicherheit, Bildung, Familie, Wirtschaft und stabile Staatsfinanzen setzen. Dazu kommen „neue Themen“ wie die Forderung nach einem „Großelterntag“ oder einem „Plan gegen Einsamkeit“. Weitere Themen wie die Jagd auf den Wolf, Opposition gegen das Heizungsgesetz der Ampel oder eine Ablehnung genderneutraler Sprache nennt die CDU „Blutdruckthemen“. han

Für die Jagd auf Wölfe

Für den Wahlkampf stellt Rhein zentrale Vorhaben vor. In der Bildungspolitik stehe man für „ein klares Nein zur flächendeckenden Einheitsschule, die die SPD hier einführen will“. Man wolle das „Hessengeld“ zur Förderung von Einfamilienhäusern etablieren, den Wolf in Hessen stärker bejagen, ein eigenes Landwirtschaftsministerium bilden, den Handwerksmeister kostenlos machen und Männer, die ihre Partnerinnen schlügen, mit einer elektronischen Fußfessel überwachen. Den Parteitag hat Rhein damit spürbar auf seiner Seite. Fast vier Minuten stehende Ovationen bekommt er am Ende – und wird dann mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen auf Listenplatz 1 gewählt.

Ines Claus, Fraktionschefin der CDU im Landtag und Leiterin der Kommission, die das Wahlprogramm erstellt hat, dankt Rhein für seine „großartige Rede“. Die CDU sei seit fast 25 Jahren „gestaltende Kraft in Hessen“ und wolle das auch bleiben, sagte Claus. „Wir sind nicht verbraucht, wir haben neue Ideen.“ CDU-Generalsekretär Manfred Pentz nennt Rhein einen Ministerpräsidenten, „der führt und fühlt“ und fordert von seiner Partei bis zum Herbst „den besten Wahlkampf aller Zeiten“. Volker Bouffier, langjähriger Ministerpräsident in Hessen und Rheins Amtsvorgänger, sagte der Frankfurter Rundschau am Rande des Parteitags, Boris Rhein sei ein guter Ministerpräsident und habe die hessische CDU geschlossen hinter sich. „Ich bin zuversichtlich, aber das wird kein Selbstläufer“, sagte Bouffier mit Blick auf die Wahl.

