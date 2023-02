Hölderlinpreis: Welcher Ort ist angemessen?

Teilen

Jubiläums-Festakt am 4. Juni / Stadt soll Alternative für die Schlosskirche suchen

BAD HOMBURG - Soll die Verleihung des Hölderlinpreises am 4. Juni wie geplant in der Schlosskirche stattfinden oder in einem größeren Veranstaltungsraum? Das soll die Stadt auf Geheiß des Kultur-, Sport- und Freizeitausschusses noch einmal prüfen.

Denn immerhin steht die 40. Verleihung an, und die soll keinesfalls unter Wert verkauft werden, meint die BLB, die den Stein ins Rollen brachte. Die Schlosskirche hat nur 220 Plätze, die nicht alle eine gute Sicht bieten. Die SPD regte an, bei der Kur nachzufragen, ob das Kurtheater noch frei wäre oder ob es in einem anderen Ort der Kurstadt Kapazitäten gäbe. Die Verwaltung soll mit Blick auf die jüngsten Besucherzahlen schauen, wo es angemessen wäre.

Die Debatte soll nicht „alle Jahre wieder geführt“ werden. Die CDU merkte an, dass, wenn es im Kurtheater mit 750 Plätzen stattfinde und zu leer sei, keine Atmosphäre aufkomme. Die BLB wurmt es, dass OB Alexander Hetjes (CDU) 2017 den Festakt vom Kurtheater in die Schlosskirche verlegt hatte. Ein Bericht der Verwaltung zeigt, wie die Besucherzahlen seit 2011 stetig gesunken sind: von 400 Besuchern + 44 Freikarten auf 205 + 85 im Jahr 2015. Die Verleihung des Preises an den österreichischen Lyriker Georg Kreisler haben sogar 490 Besucher verfolgt. 2016 in der Englischen Kirche waren es nur noch 79 + 84 Freikarten; von 2017 bis 2019 fand die Verleihung in der Schlosskirche vor jeweils rund 220 Personen statt. Seit Corona sind die Zahlen nur noch zweistellig; dafür wurde der Festakt 2020 und 2021 zusätzlich gestreamt. 2022 wurden erstmals wieder Karten im freien Verkauf angeboten; 99 wurden verkauft, 40 verschenkt.

Wer den diesjährigen Preis bekommt, wird laut Rathaus nicht vor April verkündet. ahi