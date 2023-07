Höhere Schwimmbadpreise

Parlament beschließt neue Tarifordnung zum 1. September

BAD HOMBURG - Alles wird teurer, da bildet das Seedammbad keine Ausnahme. Bei Gegenstimmen der Bürgerliste Bad Homburg (BLB) und der Grünen verabschiedete die CDU/SPD-Koalition, unterstützt von der FDP, bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten die neue Preis-Ordnung für das Bad. Damit wiederholte sich das Stimmverhalten aus dem Fachausschuss. Während es dort keinerlei Wortmeldungen gab, kam es in der Stadtverordnetenversammlung allerdings zu einer hitzigen Debatte.

Stefan Schenkelberg (CDU) verteidigte den Anstieg der Tarife. Es werde eben alles teurer, die Erhöhung sei „gerechtfertigt und angemessen“. Der Christdemokrat forderte die Gegner auf, Stellung zu beziehen. „Wer dagegen ist, soll sich erklären!“

Dass eine Ablehnung ohne Begründung „feige und verantwortungslos“ sei, wie Schenkelberg betonte, wollte unter anderem Armin Johnert (BLB) nicht so stehen lassen. „Ich habe Volkswirtschaft studiert und weiß: Wenn der Preis steigt, sinkt die Nachfrage.“ Die Verluste im Bäderbetrieb seien kein singuläres Ereignis und für öffentliche Bäder auch eher die Regel. Für die BLB bleibe festzuhalten, dass man im Zuge der Haushaltsberatungen durchaus etliche Vorschläge gemacht habe. „Wir haben ein großes Interesse, dass die Finanzkraft der Stadt steigt.“ Für die Grünen begründete Felix Fischer die Ablehnung: „Es kommt zur falschen Zeit. Grundsteuer, Bibliothek und Hundehaltung sind teurer geworden.“ Nun soll nicht nur der Bäder-Eintritt teurer werden, auch bei den Schwimmkursen geht es um zehn Prozent rauf. „20 Prozent der Grundschüler können nicht schwimmen“, mahnte Fischer.

Tobias Ottaviani (SPD) relativierte: Man sei sich bewusst, dass viele Menschen verzichten müssten und etwa nicht mehr in Urlaub fahren könnten. Umso wichtiger seien Angebote wie der Homburger Sommer oder das Seedammbad. Es habe jedoch eine regelrechte Kostenexplosion gegeben - gerade die Stadtwerke und dort das Seedammbad seien von den Verwerfungen am Energiemarkt besonders betroffen. Auch gebe es einen Investitionsstau im Bad. Ottaviani weiter: „Es wurde frühzeitig reagiert. Und trotzdem: Hätten wir die realen Kostensteigerungen weitergegeben, wären die Preise viel stärker gestiegen.“ Dass die Anpassung zum 1. September, also erst nach den Sommerferien und zum Ende der Freibadsaison komme, bedeute, dass sie sich für viele erst im kommenden Jahr auswirken werde.

Die FDP-Vertreterin Erik Plume ergänzte, dass es doch das Ferienticket für Schüler gebe. Das koste zwar jetzt 25 Euro statt 20 Euro und beinhalte auch kein Busticket mehr. Trotzdem sei das eine lohnende Investition. „Wir werden der Preiserhöhung schweren Herzens zustimmen“, bekannte er vor der Abstimmung.

Der Eintritt (Tageskarte) kostet für Erwachsene künftig 8,50 Euro (bislang 7,50 Euro), die 2-Stunden-Karte 5,50 statt 5 Euro. Auch Kinder zahlen künftig mehr: 4.50 Euro statt bislang 4 Euro für die Tageskarte. Auch einige weitere Leistungen kosten künftig rund zehn Prozent mehr. Die 11er-Karte für Erwachsene wird um 20 Prozent teurer. Sie kostet künftig 90 statt bisher 75 Euro. hko