Gastro steht jahrelang leer: Jetzt eröffnet afghanische Familie hier ein Bistro

Noch hängt das Schild des Vorgängers an der Außenwand. Am morgigen Samstag eröffnen Zekrollah, Hamed, Najibe und Mohammad Amiri (von links) in Altweilnau die „Gaststätte und Café Amiri am Turm“. © Evelyn Kreutz

Jahrelang steht die ehemalige Gastro „Turm2“ in Weilrod leer. Jetzt bringt die Flüchtlingsfamilie Amiri neues Leben ins Haus.

Weilrod - Während in vielen Ortschaften Gastronomiebetriebe für immer ihre Pforten schließen, wagt in Altweilnau eine Familie aus Afghanistan eine Neueröffnung. Drei Brüder und ein Onkel wollen in bester Lage im malerischen Ortskern direkt neben dem Tor-Turm in der „Gaststätte und Café Amiri am Turm“ Pizza und mehr sowie Kaffee und Kuchen anbieten, aber auch täglich frische Brötchen verkaufen.

Ortsvorsteher Kurt Kolodziejczyk (FWG), der die Familie Amiri kurz vor der Eröffnung in ihrem neuen Domizil besuchte, sieht das sehr positiv. Er sagt: „Unsere Burg ist ziemlich gut besucht, und auch für Wanderer und Radfahrer gibt es endlich eine Einkehrmöglichkeit. Außerdem können wir Altweilnauer und unsere künftigen Neubürger:innen im Neubaugebiet Neuerborn dann wieder vor Ort Brot, Brötchen und Kuchen kaufen.“

Kneipe kam nie ins Laufen

Für Heinrich Siebert, der sich als Mentor der Familie Amiri bezeichnet und sie nach ihrer Flucht aus Afghanistan seit ihrer Ankunft in der Erbismühle als Freund und Helfer unterstützt, ist das Vorhaben vor allem ein Beispiel dafür, wie Integration gelingen kann. Zunächst zum Anwesen, das die Familie erst im Mai erworben hat: Hier befand sich viele Jahre lang ein gut gehender Edeka-Markt. Danach wurden hier ein Dartclub und schließlich eine Pizzeria betrieben.

Zuletzt hatte ein Handwerksunternehmer aus Bad Homburg das Objekt gekauft und als ländliche Kneipe mit dem Namen „Turm 2“ eingerichtet. Die kam aber nie ins Laufen und stand seit Jahren leer. Im Zuge der Weilroder Dorfentwicklung kam 2016 die Idee auf, die nie betriebene Gaststätte „Turm 2“ als Dorfgemeinschaftshaus zu pachten. Auch daraus wurde nichts.

Zum Glück für die Amiris, die seit schon seit 15. September 2015 in Deutschland leben und von Anfang an den Willen hatten, sich zu integrieren. Siebert stand ihnen immer zur Seite. Er hat vier Söhnen eine Ausbildung und/oder Arbeitsplätze vermittelt. Mohammad und Zekrollah sind als Schreiner tätig, Hamed als Bäcker und Zabor als Heizungs- und Sanitär-Installateur. Dem ältesten Sohn Khaled hat Siebert geholfen, sich in Merzhausen erfolgreich als Schneider selbstständig zu machen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Familie Amiri die Gemeinschaftsunterkunft in der Erbismühle verlassen und in Wohnungen in Usingen und Neu-Anspach ziehen konnte.

In Altweilnau sind die Amiri-Brüder seit ihrer Zeit in der Erbismühle verwurzelt, hier haben sie Freunde und treiben Sport. Deshalb haben jetzt Mohammad, Hamed und Zekrollah Amiri, unterstützt von ihren Eltern Mohammad Sadegh und Najibe Amiri, die lange Zeit leerstehende Immobilie gekauft. Die beiden Schreiner haben das Obergeschoss so umgebaut, dass die Eltern, Mohammad und Hamed, dort wohnen können. Gaststätte und Café betreiben sie als Familienbetrieb. Ihr Onkel Delagha Amiri, der Pizzabäcker ist, bringt entsprechende Erfahrungen mit.

Noch gibt es keinen Alkohol

In der als Bistro geführten Gaststätte wird es, weil nur zwei Parkplätze vorhanden sind, nur 20 Sitzplätze geben dürfen. Daher planen sie zusätzlich einen Pizza-Lieferdienst. Frisches Brot und Brötchen kommen vorerst von der Bäckerei Schmidt aus Merzhausen, Kuchen und Torten wird Hamed selbst backen. Siebert weist darauf hin, dass zunächst kein Alkoholausschank stattfinden wird, weil dafür eine Extra-Lizenz erforderlich wäre.

„Aber das könnte vielleicht noch werden“, meint der Ortsvorsteher, der weiß, dass sich viele Altweilnauer wieder eine Kneipe wünschen. Er erinnert sich daran: „Früher hatten wir in Altweilnau sieben Gastronomiebetriebe“, und teilt mit: „Als letzte wird Rita Hermann nun auch bald zumachen.“ Dafür wird jetzt die Familie Amiri ins Gastronomiegeschäft einsteigen. Die Eröffnung ist am morgigen Samstag um 17Uhr. VON EVELYN KREUTZ