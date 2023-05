Sechs Schafe gerissen

Elektrozaun durchgebissen

Wehrheim - Zwei Vorfälle, bei denen vermutlich ein Wolf oder sogar mehrere Wölfe beteiligt waren, schrecken die Weidetierhalter im Usinger Land auf. Beim Vorfall am Ortsrand von Friedrichsthal in der Nacht zum Dienstag sind von den zwölf Schafen der Herde sechs gerissen worden, zwei weitere waren zunächst vermisst. Eines davon wurde nach einiger Suche gefunden und musste von seinen Leiden erlöst werden.

Eines der gerissenen Schafe ist fast vollständig aufgefressen worden. Allein die Menge der gerissenen Tiere und der gefressenen Teile lassen darauf schließen, dass hier nicht nur ein Wolf beteiligt war. Zudem sind die Schleifspuren und die im noch etwas feuchten Boden sichtbaren Pfotenabdrücke ebenfalls ein Indiz auf einen Wolf. Die Besitzer sind schockiert.

Am Samstag hatte zudem, den Spuren nach zu urteilen, vermutlich ein Wolf den Elektrozaun rund um eine Schafweide am Ortsrand von Pfaffenwiesbach überwunden, konnte dann aber wohl an die mit Bauzäunen geschützten Schafe der Besitzer Alexandra und Thomas Büttner doch nicht herankommen. Eine Genanalyse der Haare und von den Zaunresten soll nun Aufschluss über das angreifende Tier geben. sac