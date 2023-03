Lochmühle öffnet wieder

Saisonstart im Freizeitpark

Wehrheim - Der Freizeitpark Lochmühle bei Wehrheim startet am kommenden Samstag in die neue Saison und hat sich entsprechend vorbereitet. Die komplette Neugestaltung des Eingangsbereiches ist mit der Fertigstellung einer gastronomischen Einrichtung und einem Spielplatz nun abgeschlossen. Das Mühlencafé mit einer Besucherterrasse befindet sich auf der Rückseite des im vergangenen Jahr errichteten Hauptgebäudes mit dem Infopunkt. Es bietet dem Besucher in Selbstbedienung hausgemachte Kuchen und einige ebenfalls selbst gemachte Speisen.

Unmittelbar angrenzend zwischen dem neuen Café und dem „Adlerflug“ befindet sich die neue Spiel- und Kletteranlage. Um in den Hauptturm mit der Röhrenrutsche zu gelangen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit unterschiedlichem Herausforderungsgrad. Beispielsweise über eine Hängebrücke mit Seilen und Ketten, an denen sich bewegliche Elemente befinden.

Für aufmerksame Besucher bietet sich die Möglichkeit, ein Rätsel zu lösen. Das Lösungswort setzt sich aus mit Buchstaben gekennzeichneten Tieren zusammen, die in der gesamten Anlage versteckt sind. Der Park ist bis einschließlich 8. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. red