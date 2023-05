Einbruch ins Pfarrhaus

Täter flüchten ohne Beute

Wehrheim - Am Wochenende wurde im Wehrheimer Ortsteil Pfaffenwiesbach in ein Pfarrhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag laut Polizeibericht gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Gebäudes der Kirchengemeinde in der Kapersburgstraße.

Die Täter durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen und brachen auch Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen sie den Tatort jedoch ohne Beute.

Der angerichtete Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt in dem Fall von Einbruchdiebstahl und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06172 / 1200 zu melden. red