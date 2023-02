„Haben verstanden“

Laurentiuskirche behält Namen

Usingen - Die evangelische Laurentiuskirche bleibt auch die Laurentiuskirche. Nach der aktuellen und heftigen Namensdiskussion in der Stadt legte sich die Kirchengemeinde nun fest, den traditionellen Namen beizubehalten, wie Michael Roßbach, Vorsitzender des Kirchenvorstands der evangelischen Kirchengemeinde Usingen, betonte.

Der Vorstand habe die vielstimmig und deutlich geäußerte Kritik der Bürger an den Überlegungen, die evangelische Laurentiuskirche womöglich in Stadtkirche umzubenennen, ernst genommen. Über Wochen hinweg hatte es wegen der Planungen gebrodelt. In der jüngsten Sitzung des Kirchenvorstands wurde nach eingehender Beratung beschlossen, die Überlegungen zur Umbenennung der Kirche fallenzulassen und alles beim Alten zu belassen. Roßbach: „Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die kirchliche Quellenlage, nach der lange Zeit unsere Kirche Stadtkirche genannt wurde. Zahlreiche Reaktionen und Meinungen bezüglich der Überlegung, den Namen der Kirche zu ändern, forderten, den Namen nicht zu ändern. Alle Argumente haben wir sorgfältig abgewogen und wahrgenommen, dass die Kirche den Menschen eine Ortsmarke und Orientierung im Alltag ist. kop