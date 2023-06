Nächste Geduldsprobe auf der RB15: Taunusbahn wegen Bauarbeiten gesperrt

Von: Erik Scharf

Auf der Strecke des RB15 wird gebaut. Bahnfahrer:innen müssen sich mit der Taunusbahn mal wieder in Geduld üben.

Frankfurt – Fahrgäste müssen sich in den kommenden Tagen wieder einen anderen Weg zwischen Bad Homburg und Brandoberndorf suchen. Die Taunusbahn (RB15) steht ab Samstag (3. Juni) für neun Tage still.

Die Leidenszeit für Bahnfahrer:innen im Taunus geht damit weiter. Im Juli 2022 koppelte die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Frankfurt und dem Taunus wegen einer beschädigten Brücke an der A5 ab. Ein Lkw war auf der Autobahn gegen die Brücke gekracht, die folgenden Wochen waren für Pendler zwischen Hauptbahnhof Frankfurt und Bad Homburg von Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen geprägt.

Fahrgäste schimpfen über fehlende Verlässlichkeit der Taunusbahn

Und dann waren da ja noch die Wasserstoffzüge – das Vorzeigeprojekt des Rhein-Main Verkehrsverbundes (RMV). Zunächst konnte nur ein Teil der bestellten Züge geliefert werden. Überhaupt sei der Start der „größten Wasserstoffzug-Flott der Welt“, wie der RMV im Vorfeld ankündigte, durch die unvollständige Auslieferung und Chaos auf der Schiene zwischen dem Hauptbahnhof Frankfurt und „völlig fehlgeschlagen“.

„So eine Performance geht gar nicht. Das ist inakzeptabel. Wir sind beschämt“, sagte zudem Jens Sprotte, Marketingchef des Triebwagenherstellers Alstom selbstkritisch. Für die Fahrgäste war das ein schwacher Trost, sie schimpften andauernd über die fehlende Verlässlichkeit der Taunusbahn.

RB15: Strecke zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf gesperrt

In letzter Konsequenz kündigte der RMV an, dass die Taunusbahn im August und September kostenlos sein wird. Damit wolle man das zerstörte Vertrauen der Fahrgäste wieder aufbauen und zurückgewinnen. Die 27 Wasserstoffzüge starke Flotte soll dann auch komplett sein. Die noch fehlenden 16 Züge würden nach Lieferverzögerungen nun im Laufe des Sommers in den Taunus gebracht, hieß es zuletzt.

Doch zuvor brauchen die Bahnfahrer:innen auf der Linie der RB15 wieder einmal mehr Geduld: Vom 3. bis zum 11. Juni müssen die Fahrgäste zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf auf Busse umsteigen, wie der Verkehrsverband Hochtaunus in Bad Homburg mitteilte. In diesem Zeitraum werde die neue Leit- und Sicherungstechnik in Betrieb genommen, zudem werden die alten Anlagen zurückgebaut. (esa)