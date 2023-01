Passant angegriffen

Unbekannter schlägt zu

Steinbach - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Passanten in der Bahnstraße angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 52 Jahre alte Mann gegen 21 Uhr zu Fuß aus Richtung S-Bahn-Haltestelle Weißkirchen/Steinbach in Richtung Steinbach unterwegs, als er zwischen der Gleisüberführung und der Industriestraße von dem unbekannten Täter tätlich angegangen wurde.

Der Unbekannte hat den Steinbacher mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Anschließend ist der Täter, den das Opfer als muskulös beschrieben hat und der sich in Begleitung weiterer Personen befunden hat, in einem grauen BMW älteren Baujahrs in Richtung Steinbach davongefahren.

Der 52-Jährige erlitt bei dem Angriff eine blutende Platzwunde am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die näheren Umstände sowie der Hintergrund der Tat sind den Ermittlern zufolge derzeit noch völlig unklar. Daher bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei mögliche Zeugen, die in der Bahnstraße oder im Bereich der S-Bahn-Haltestelle entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0 61 72/ 12 00 bei ihr zu melden. jo