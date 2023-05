Miet-E-Lastenräder für den Einkauf

Stadt soll Sharing-Angebot prüfen

Steinbach - Wer hat zu Hause schon Platz für ein Lastenrad? Vor allem bei Mehrfamilienhäusern dürfte es schwierig sein. Deshalb beantragen SPD und FDP öffentliche E-Lastenräder. Dafür gebe es 90 Prozent Förderung. Der Magistrat soll prüfen, wie ein E-Bike-Sharing-Angebot mit einem externen Partner im Stadtgebiet geschaffen werden könne. Dafür sollen geeignete Standorte eruiert werden. Gedacht sei vor allem an Mehrfamilienhäuser und Quartiere im Wandel wie die Brummermannsiedlung. Geprüft werden solle auch, wie die Betriebskosten durch Sponsoren abgefedert werden könnten.

Steinbach sei seit 2020 Klimakommune und habe daher Anspruch auf die Förderung. „Inzwischen haben mehr als 360 Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen die Charta als Mitglied des Bündnisses unterzeichnet. Damit verpflichtet sich jede Kommune Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen umzusetzen und damit einen Beitrag zur Erreichung der landesweiten Klimaschutzziele zu leisten“, heißt es in der Begründung. „Wir wollen mit E-Bikes und Lastenrädern zusätzliche Anreize schaffen, das Auto auch für einen größeren Einkauf stehen zu lassen.“

Der Antrag wurde mit dem Stimmen der Regierungskoalition aus SPD und FDP angenommen. Die CDU stimmte dagegen. „Normalerweise würden wir einen Prüfantrag zu einer Verbesserung im Umweltschutz mit Freuden begrüßen“, sagte Christdemokrat Heino von Winning. Aber er finde den Antrag „unstimmig und konfus“. Im Anhang zu dem Antrag habe er ein Angebot der Firma SIGO entdeckt. „Es handelt sich dabei um die Installation von zwei E-Lastenfahrrädern an zwei bereits ausgesuchten Standorten zum Preis von 50 000 Euro plus Wartungskosten von 640 Euro im Monat ab dem 3. Betriebsjahr. In den ersten beiden Jahren sei es billiger. Die Verpflichtung laufe auf sieben Jahre, und werde von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen gefördert.

Die Stadt solle demnach der Bevölkerung vier Fahrräder für einen Tagesmietpreis in Höhe von 19,50 Euro anbieten. Wegen der nötigen Infrastruktur käme auf die Stadt eine Investition in Höhe von 6000 bis 8000 Euro zu. „Und die ungeförderten betrieblichen Folgekosten könnten nur gedeckt werden, wenn jedes Lastenfahrrad an mindestens 8 Tagen jeden Monat, auch im Winter, vollständig bezahlt im Einsatz ist.“ Das Angebot lohne sich in größeren Städten, so von Winning weiter. „Wir wären mit dem Angebot für eine 10 000-Einwohner-Stadt Versuchskaninchen“, sagte er. Die Grünen enthielten sich, zuvor hatte Jan Stricker gesagt, auch seiner Fraktion sei es „aufgestoßen“, dass schon ein Firmenname genannt worden sei. Fraktionssprecherin Sabine Schwarz-Odewald betonte, dass sie das Vorgehen der Redner von SPD und CDU seltsam finde. Von der SPD hätte sie sich mehr Transparenz gewünscht und die CDU stütze sich in ihrer Kritik auf Hörensagen. cg