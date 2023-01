Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Teilen

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Steinbach - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen einen 64 Jahre alten Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann um 6.50 Uhr die Fahrbahn in Höhe des Kreisverkehrs Bahnstraße/Industriestraße überqueren, als die junge Frau mit ihrem VW Polo den Kreisverkehr befuhr und ihn in die Industriestraße in Richtung Tankstelle verlassen wollte. Unmittelbar nachdem sie den Kreisverkehr verlassen hatte, erfasste ihr Auto den Fußgänger, der zeitgleich die Fahrbahn überquerte.

Der Mann aus Oberursel kam daraufhin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Frankfurter Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 61 72/12 00 zu melden. jo