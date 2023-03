Biker stürzt und wird verletzt

Teilen

19-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Schmitten - Auf der Kreisstraße 742 bei Schmitten-Treisberg hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagabend die Kontrolle verloren, ist gestürzt und wurde verletzt. Laut Polizei war der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis um 18.45 Uhr mit seiner Honda von Treisberg kommend in Richtung Weilstraße unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Abklärung ins Krankenhaus. Der Schaden an seiner Maschine wird auf 2500 Euro geschätzt. jo