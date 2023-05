Wut über die Grundsteuer

Aufgebrachte Bürger protestieren im Hauptausschuss

Oberursel - Manchmal reißt auch dem nachsichtigsten Menschen der Geduldsfaden. „Ich bitte um respektvollen Umgang. Sonst kann ich Ihre Frage nicht beantworten“, sagte Stadtkämmerer Jens Uhlig (CDU).

Zuvor hatten sich mehrere wütende Besucher bei der Bürgerfragestunde in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses im Rathaus über die Grundsteuer-Erhöhung beschwert. Nicht alle hatten das in höflichem Ton gemacht. Und als Uhlig, der alle Fragen ruhig, höflich und ausführlich beantwortete, sagte, auch ihm bereite die katastrophale finanzielle Situation der Stadt schlaflose Nächte, ertönte aus den Zuschauerreihen im Chor ein ironisch-mitleidiges „Ohhhhhh“.

Das war nicht nett und erst recht nicht angebracht. Aber als Uhlig um mehr Respekt bat, herrschte ihn ein Zuschauer an: „Wir bezahlen Sie doch.“

Vor der Sitzung hatten sich die rund 60 verärgerten Bürger zu einer „stillen Demonstration“ vor dem Rathaus getroffen. Marc Hehner, der seit mehreren Monaten gegen die (inzwischen erfolgte) Grundsteuererhöhung auf 947 Prozentpunkte immer wieder an seinen Infoständen Unterschriften sammelt, hatte zu der Demonstration aufgerufen. Die meisten Teilnehmer kamen dann auch mit in die Sitzung, was ihr gutes Recht ist, denn Ausschusssitzungen sind, ebenso wie Stadtverordneten- und Ortsbeiratssitzungen, öffentlich.

Uhlig beantwortete auch nach dem Eklat weiter alle Fragen. Ein Bürger etwa sagte: „Oberursel hat den höchsten Grundsteuer-Hebesatz im Hochtaunuskreis, er ist fast doppelt so hoch wie im hessischen Durchschnitt. Was ist in Oberursel doppelt so gut wie in anderen hessischen Städten?“ Uhlig betonte: „Ich verstehe ihre Verärgerung, und ich suche wirklich nach Lösungen.“

Oberursel sei die größte Stadt in Hessen, die weder kreisfrei sei noch Sonderstatus-Stadt. „Bis vor eineinhalb Jahren wären wir ab einer Einwohnerzahl von 50 000 automatisch Sonderstatus-Stadt geworden. Das hätte unter anderem bedeutet, dass wir nur die halbe Kreisumlage hätten zahlen müssen.“ Und das mache 15 Millionen Euro aus.

Zudem sei Oberursel, abgesehen von Bad Homburg, die einzige Stadt, die nicht kreisfrei sei, aber eine U-Bahn habe, für die sie selbst zahlen müsse. Das mache 1,6 Millionen Euro im Jahr aus. „Nur die Hälfte unseres Haushaltsvolumens bleibt hier. Davon brauchen wir die Hälfte für die Kinderbetreuung, die die Stadt stark ausgebaut hat.“

Aus seiner Sicht bekomme die Stadt nicht die richtige Finanzausstattung von Bund und Land. Dort sei erst der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz beschlossen worden, dann das Recht auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren und bald komme das Recht der Schulkinder auf einen Hortplatz. Diese Aufgaben hätten den Haushalt in Schieflage gebracht. Beeinflussen könne die Stadt selbst nur die Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer - über die Hebesätze.

Er hoffe, so Uhlig weiter, „dass wir mit guter Ansiedlungspolitik die Gewerbesteuereinnahmen positiv beeinflussen können.“ Derzeit gebe es viele Leerstände bei Gewerbeimmobilien. Details wisse jedoch Bürgermeisterin Antje Runge (SPD), zu deren Ressorts die Wirtschaftsförderung gehöre. Zudem seien die Personalkosten der Verwaltung gestiegen, und zwar wegen zusätzlicher Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Einsparungen seien da nicht möglich gewesen. cg