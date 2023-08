Weniger Warmwasser und Gas

Alte-Leipziger-Gruppe legt erstmals Klimabilanz vor

Oberursel - Die Versicherungsgruppe Alte Leipziger/Hallesche (ALH) legt erstmals eine Klimabilanz vor, teilt die Oberurseler Zentrale des Unternehmens mit. 2022 hätte ALH demnach an allen Standorten 11 500 Tonnen Kohlendioxid verursacht. Das entspreche dem CO2-Fußabdruck von 1300 Europäern. Das Versicherungs- und Finanzunternehmen plane, die Höhe seiner Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Bis Ende 2025 solle Klimaneutralität in den Geschäftsprozessen und selbst genutzten Gebäuden erreicht sein. Rund 1800 Menschen arbeiten am Alten-Leipziger-Platz auf insgesamt 55 000 Quadratmetern Nutzfläche. „Die Klimabilanz hilft uns, die CO2-Emissionswerte unserer Gebäude in Oberursel konkret zu erfassen und den Fortschritt auf unserem Weg zu deren klimaneutraler Energieversorgung zu messen“, erklärt ALH-Sprecherin Monika Krimmer. 2022 habe man beispielsweise 26 Prozent weniger Erdgas im Vergleich zu 2021 verbraucht. Auch der Treibstoffbedarf und der Papierverbrauch würden in der Klimabilanz erfasst und mit gezielten Maßnahmen in den kommenden Jahren weiter reduziert.

Zudem habe die Energiekrise den Übergang zur klimaneutralen Energieversorgung auch bei der ALH beschleunigt. „Dafür sind wir auch am Oberurseler Direktionsstandort aktiv geworden“, so die Sprecherin weiter.

Die ALH-Gruppe habe deshalb das Warmwasser im gesamten Campus mit wenigen Ausnahmen wie den Küchen abgeschaltet. Die Raumtemperaturen seien im Sommer 1,5 Grad Celsius höher als bisher, und die Klimatisierung werde derzeit mit neuen Wärmepumpen auf eine umweltverträglichere Technik umgestellt. Bereits im vergangenen Winter habe man die Raumtemperaturen abgesenkt.

Und die Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs würden mit der Modernisierung des Hauptgebäudes der Alten Leipziger zusammenfallen. So würden etwa die alten Rohrsysteme entfernt, und das energieintensive Warmhalten des Wassers in Zirkulationsleitungen falle weg. Stattdessen würden künftig dort, wo notwendig, Durchlauferhitzer zum Einsatz kommen.

Die Sanierung des 1974 errichteten und bezogenen Hauptgebäudes laufe derzeit. Sie wird Stockwerk für Stockwerk durchgeführt und dauert deshalb mehrere Jahre. In diesem Gebäude arbeiten 900 Mitarbeiter auf einer Fläche von 26.000 Quadratmeter. Die geplanten Kosten werden sich auf etwa 10 Millionen Euro belaufen. Für Wärme im Winter und Kühlung im Sommer würden die neuen Luft-Wärme-Tauscher als das Mittel der Wahl zur CO2-neutralen Energieversorgung eingesetzt. Die Klimabilanz findet sich auf www.hallesche.de/nachhaltigkeitsbericht_alhgruppe.pdf jo