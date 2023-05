Wenig Spaß beim Fahrradfahren

Radfahren in Oberursel macht weniger statt mehr Spaß, befinden Befragte laut ADFC. dpa © picture alliance/dpa

ADFC-Test benotet die Stadt erneut mit „vier plus“ / Verbesserungen kommen nicht voran

Oberursel - Beim zehnten ADFC-Fahrradklima-Test fürs vergangene Jahr erzielt Oberursel erneut die Schulnote 4+ (3,7), teilt der ADFC Oberursel/Steinbach mit. 198 Menschen aus Oberursel hätten an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Die Radfahrerinnen und Radfahrer schätzten zwar die für sie geöffneten Einbahnstraßen (Note 2-) und die kleinen Verbesserungen der Oberflächen der Radwege (Note 3-4). Beides zeige immerhin, dass Oberursel kleine Maßnahmen zugunsten des Radverkehrs umsetze.

Doch das reiche nicht, um das Radfahren in Oberursel für alle attraktiver zu machen. „Es macht in der Tendenz immer weniger Spaß, in Oberursel Rad zu fahren,“ so das Fazit von Ulrike Heitzer-Priem vom Sprecherteam der Ortsgruppe Oberursel/Steinbach des ADFC. 59 Prozent der Radfahrenden fühlten sich in der Stadt eher gefährdet als sicher, heißt es vom ADFC. Die Befragten hätten zudem registriert, dass die Fahrradförderung in jüngster Zeit deutlich nachgelassen habe. „Die bestehenden Planungen für Liebfrauenquartier, Frankfurter Landstraße, Dornbach- und Mainstraße sowie der Radschnellweg kommen nicht voran“, ergänzt Rainer Kroker vom Sprecherteam. Deutlich gestiegen sei obendrein die Gefahr des Fahrraddiebstahls.

RADFAHR-LOBBY Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist mit mehr als 220 000 Mitgliedern die größte Interessensvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer weltweit. Der ADFC im Hochtaunuskreis setzt sich insbesondere für ein adäquates, kreisweites Radverkehrsnetz, ein radtouristisches Gesamtkonzept und den Radschnellweg in der Region Vordertaunus ein, der Club ist außerdem der mit Abstand größte Anbieter geführter Radtouren im gesamten Hochtaunuskreis. Er hat im Hochtaunus mehr als 1000 Mitglieder und fünf Ortsgruppen in neun von 14 Kommunen: Bad Homburg/Friedrichsdorf, Oberursel/Steinbach, Königstein, Kronberg sowie Usinger Land für Neu-Anspach, Usingen und Wehrheim. Alle Infos zum ADFC und seinen Ortsgruppen im Hochtaunuskreis und auch zum Fahrradklimatest auf www.adfc-hessen.de. jo

Besonders wichtig seien den befragten Radfahrenden die „Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer“ (3,4), das Sicherheitsgefühl (3,8) und Radwege ohne Hindernisse (3,7). Alle drei Punkte seien in der Bewertung im Vergleich zum vorherigen Fahrradklimatest unverändert geblieben. Andere Punkte hätten sich sogar leicht verschlechtert: die weniger spürbare Kontrolle der Falschparker, der unzureichende Winter- und Reinigungsdienst auf Radwegen. Außerdem würden die Konflikte mit Fußgängern leicht zunehmen, während die mit dem Autoverkehr nicht nachlassen würden, so weitere Ergebnisse der Befragung. Auch würden die Medien weniger über den Radverkehr berichten. „In Steinbach ist es leider nicht besser“, stellen Birgit Dettmar-Voerste und Bengt Köslich vom gemeinsamen Sprecherteam fest. „Die Kritikpunkte sind dieselben.“ Insgesamt habe der ADFC beim Fahrradklimatest übrigens einen Rekord verzeichnet: Rund 245 000 Menschen hätten an der Befragung teilgenommen, davon nur 16 Prozent ADFC-Mitglieder. 1114 Kommunen seien bewertet worden. Das seien mehr als jemals zuvor gewesen. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom Fahrradclub alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt Bei den 27 Fragen ging es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und wie viel die eigene Kommune für die Fahrradförderung tut. Fünf Zusatzfragen drehten sich dieses Mal um das Radfahren im ländlichen Raum. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden, müssten pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten mindestens 75 beziehungsweise 100 Abstimmungsergebnisse vorliegen.

Die Ergebnisse des Tests hätten durch die breite Bürgerbeteiligung hohe Aussagekraft und könnten Kommunen helfen, das Angebot für Radfahrende gezielt zu verbessern. Die detaillierten Ergebnisse des Tests 2022 finden sich auf www.fahrradklima-test.adfc.de. jo