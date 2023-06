Viele Fragen zu maroder Kita Pfützenracker

Eltern und Ortsbeirat wollen Bommersheimer Einrichtung auf jeden Fall im Ort halten

Oberursel - Dass es noch viele Fragen rund um die geplante Sanierung der Kindertagesstätte Pfützenracker gibt, zeigte die rege Diskussion im Ortsbeirat. Einigkeit herrscht darüber, dass die Kita erhalten bleiben soll, das sieht nicht nur der Elternbeirat so, auch der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Steffen Wolf (OBG) steht geschlossen dahinter. Das fast 30 Jahre alte Holzgebäude ist, wie berichtet, sanierungsbedürftig. In welchem Umfang genau soll eine mehrmonatige Prüfung durch den städtischen Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (BSO) ergeben. Allein an diesem Punkt scheiden sich bereits die Geister, sollen doch nach derzeitigem Planungsstand Kinder und Erzieherinnen für die Dauer der Begutachtung in die Kita Schatzinsel, Hammergarten 1, umziehen. Die Einrichtung gehört zur Kernstadt, liegt aber nahe an Bommersheim, Weißkirchen und Stierstadt. „Kann die Bestandsaufnahme nicht gestückelt werden?“, so eine Überlegung aus den Reihen des Elternbeirats, gibt es doch einige Bedenken, den Umzug betreffend. Denn eine verbindliche Aussage, dass die Pfützenracker zurückkehren können, gebe es nicht. Sollte sich herausstellen, dass eine Sanierung nicht mehr lohne, sei fraglich, ob die Stadt angesichts ihrer Finanzsituation einen Neubau stemmen könne.

Das Gebäude war 1994 als zweigruppige Krippeneinrichtung für damals 840 000 Mark errichtet worden. Die Fläche samt Gebäude ist rund 1700 Quadratmeter groß und gehört der Stadt. Unter anderem sind Teile der Fassade verfault. Fenster und Türen müssten ersetzt werden. Und die Heizung müsse ausgetauscht werden. Eine erste Kostenschätzung aus dem Jahr 2022 komme für die Sanierung auf rund 800 000 Euro. Möglicherweise müsse sogar über Abriss und Neubau oder andere Alternativen nachgedacht werden.

„Eine Prüfung im Betrieb wird schwierig, es müssen Kernbohrungen vorgenommen werden, das verursacht Lärm und Staub“, begründet Marika Franklin, im Rathaus unter anderem zuständig für die Kitas, die vorübergehende Schließung. Auch die Frage, ob die Prüfung zwingend durch BSO erfolgen müsse, wurde erörtert. Die Überlegung, ob eine Vorprüfung in den Sommerferien möglich sei, will Franklin weiterreichen und versuchte auch gleich, weitere Bedenken auszuräumen. „Wir haben bereits das Gespräch mit den Erzieherinnen gesucht“, lautete die Antwort auf die Frage des Elternbeirats, ob die Mitarbeiterinnen der Kita denn zu einem Ortswechsel bereit seien. Auch die Räume dort seien ausreichend, berichtete Franklin. Aufgrund des aktuellen Mangels an Erzieherinnen sei die Schatzinsel nicht voll belegt. Womit gleich das nächste Thema auf den Tisch kam, findet das dringend notwendige Fachpersonal doch kaum Wohnraum im Vordertaunus. Für geplante und unter Umständen sogar für begonnene Bauprojekte der öffentlichen Hand sei nicht sicher, ob und in welchem Umfang sie umgesetzt würden, angesichts der Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. „Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich gerade noch einmal zu, weiterhin suchen viele Familien aktuell dringend Wohnraum“, berichtete Brigitte Geißler-Burschil (SPD) und verwies auf die schwierigen Verhandlungen mit Vonovia. Der Immobilienkonzern sei Eigentümer mehrerer leerstehender Mietwohnungen in Oberursel.

Ein Austausch oder eine Abstimmung mit dem Wohnungsunternehmen komme kaum zustande, stets werde auf die Notwendigkeit von Renovierungsmaßnahmen verwiesen. Vor diesem Hintergrund sei es den Bommersheimern umso wichtiger, die gute Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen der Pfützenracker zu erhalten.

„Angesichts von 45 fehlenden Betreuungsplätzen in Bommersheim ist das Ziel in jedem Fall, die Kita und die Mitarbeiter im Ort zu halten“, hieß es. caro