Verkehr wird gezählt

Planung „Südliche Riedwiese“

Oberursel - Für die Planung des Gebiets „Südliche Riedwiese“ haben Verkehrszählungen begonnen, teilt die Stadt mit. Die Ergebnisse fließen in das Bebauungsplanverfahren ein und werden zur Beteiligung veröffentlicht. Per datenschutzgerechter Videoaufzeichnung werden die Verkehrsströme an den Ampeln der Frankfurter Landstraße zwischen Kurmainzer Straße und Ludwig-Erhard-Straße sowie am Kreisel Gablonzer Straße/Ludwig-Erhard-Straße erhoben. Zudem gibt es Probebohrungen für die Baugrundanalyse sowie Vermessungen. jo