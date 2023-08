Verheerender Crash auf B 455

Mit vereinten Kräften befreien die Einsatzkräfte den eingeklemmten Fahrer des Tanklastwagens. Dazu muss auch schweres hydraulisches Gerät eingesetzt werden. feuerwehr © Feuerwehr

Zwei Schwerverletzte und 235 000 Euro Schaden / Erhebliche Behinderungen

Oberursel - Zwei Schwerverletzte, hohen Schaden und bis in den späten Abend andauernde, erhebliche Verkehrsbehinderungen hat ein schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 455 in Höhe der Abfahrt Hohemark gefordert.

Nach Angaben der Polizei geriet der 24-jährige Fahrer eines Kühl-Kleintransporters um 12.18 Uhr aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit dem Heizöl-Tanklastwagen eines 41-Jährigen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt von zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Zudem waren ein Sportwagen und ein SUV in den Unfall verwickelt, die jeweils hinter den beiden Unfallfahrzeugen herfuhren. In einem der Autos wurde ein achtjähriger Junge verletzt. Für den Unfallverursacher bestand zunächst Lebensgefahr, doch das Krankenhaus gab am Abend Entwarnung.

Laut einem Polizeisprecher waren die beiden Unfallfahrzeuge leicht seitlich zusammengeprallt, wodurch sie sich drehten und die beiden folgenden Autos nicht mehr ausweichen konnten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit etwa 235 000 Euro. Laut Feuerwehr Oberursel bot sich ihren Einsatzkräften ein über 200 Meter verteiltes Trümmerfeld. Die Feuerwehr Mitte war zuerst da und leitete eine umfassende technische Rettungsaktion mit hydraulischem Rettungsgerät an beiden Unfallfahrzeugen ein. Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte unterteilt, und es wurde gleichzeitig an beiden Fahrzeugen gearbeitet, um die eingeklemmten Fahrer aus ihrer lebensgefährlichen Lage zu befreien. Die Wehren Bommersheim und Oberstedten sowie die Feuerwehr Bad Homburg wurden hinzugezogen. Letztere brachte eine Gefahrgutkomponente sowie einen weiteren Rüstwagen mit, weil besonders schweres Rettungsgerät und Rettungsplattformen benötigt wurden. Ferner war anfangs unklar, ob Heizöl aus dem Gefahrgutlastwagen austrat, doch der Tank blieb unbeschädigt. Trotz der komplexen Rettungsaktion konnten die beiden Männer etwa 30 Minuten nach der Alarmierung erfolgreich befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Die B 455 war bis 22.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen für die aufwendigen Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr musste weiteres Spezialgerät einsetzen, weil Motoröl in einen Gully zu laufen drohte . jo