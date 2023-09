Verein für mehr Klimaschutz

Christine Greve, Heinz Jungermann und Jan Schilling vom Kernteam der LOK trotzen wie alle gut 50 Besucherinnen und Besucher des Sommerfestes dem einsetzenden Dauerregen. pieren © map

Lokale Oberurseler Initiative wird als Expertennetzwerk immer gefragter

Oberursel - Muss es ausgerechnet an diesem Abend regnen, an dem die Lokale Oberurseler Klimainitiative (LOK) zum Sommerfest in den Rushmoorpark eingeladen hatte? Beim regenreichsten August seit Jahrzehnten handelt es sich um nichts anderes als was man gemeinhin „schlechtes Wetter“ nennt.

„Regen ist doch eigentlich genau das, was wir uns angesichts der heißeren und trockeneren Sommer der letzten Jahre immer gewünscht haben. Und nun klagen alle, weil es mal im Sommer regnet“, sagt Christine Greve vom Kernteam der LOK lachend. Die in diesem Monat in der Brunnenstadt gemessenen 160 Liter pro Quadratmeter sind tatsächlich die mit Abstand höchste Niederschlagsmenge in einem August - wobei die alleine vom 16. auf den 17. August gemessenen mehr als 60 Liter Regen diese Bilanz freilich „befeuert“ haben. Angesichts der vielen Fahrräder, die am Festgelände des Orscheler Sommers stehen, überrascht es nicht, dass die rund 50 Gäste des Festes dem Wetter trotzen. Man versammelt sich unter den aufgestellten Party-Zelten und rückt einfach näher zusammen. So ist es völlig problemlos und nahe liegend, auch mit Fremden ins Gespräch zu kommen, die LOK und ihre aktiven Mitglieder kennenzulernen, die aktuell erfolgreichen Projekte, aber auch neue Ideen kennenzulernen.

Neben den bislang erfolgreich arbeitenden sechs Projektgruppen sind mit „Urban Gardening“, der Idee eines Leihladens „Orschel-Leih“, sowie „Mobilität der Zukunft“ und „Bürgerenergie Hochtaunus“ vier weitere Projektgruppen geplant. „Unser Kernteam besteht aus neun Leuten, die neben Organisation auch den Kontakt aller sechs Projektgruppen untereinander ermöglichen. Zudem informieren wir stets etwa 200 Bürgerinnen und Bürger, von denen wir die Kontaktadressen haben“, erläutert Jan Schilling vom Kernteam den aktuellen Stand. „Zudem bilden wir das Sprachrohr nach außen und stehen im Kontakt zu anderen gesellschaftlichen Gruppen und Initiativen.“

Eine Projektgruppe der LOK, „Nachhaltige Finanzierung“, hat sich nach dem letzten Sommerfest mit Initiativen aus Nachbargemeinden, insbesondere Friedrichsdorf und Steinbach, zusammengetan und mit der „Bürgerenergie Hochtaunus“ (BEHT) eine Zweigniederlassung der Bürgerenergie Genossenschaft „pro regionale energie“ gegründet. „Die Genossenschaft hat bereits 94 Mitglieder. Mein Wunsch war es, an diesem Abend die 100er-Marke zu knacken“, berichtet Heinz Jungermann. „Aufgrund der Resonanz gehe ich derzeit von einem deutlichen Zuwachs auf über 100 Mitglieder aus. Die BEHT wird demnächst mit einem ersten lokalen Photovoltaik-Projekt weiteren Mitgliedern den Erwerb von Genossenschaftsanteilen ermöglichen.“

Bemerkenswert ist für die beiden Aktiven die aktuelle Entwicklung, dass das in Oberursel von engagierten Bürgern unter dem Dach der LOK zusammengetragene Know-how zunehmend auch von Interessierten und Verantwortlichen aus anderen Hochtaunus-Kommunen angefragt wird. „Zum einen sind sie froh über grundlegende Ideen, aber auch über Rückmeldungen zu unseren ehrenamtlichen Solarberatern, die Interessierte zum Beispiel über ihre eigenen Erfahrungen mit der Installation von Photovoltaikanlagen informieren“, sagt Greve. „Gerade auch im Zusammenhang mit der großen Verunsicherung und dem großen Durcheinander rund um das tolle Heizungsgesetz waren die Menschen froh, im Gespräch mit uns Klarheit zu bekommen.“

Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) beglückwünscht die Aktiven der LOK zu der Gründung ihrer Initiative vor mittlerweile vier Jahren sowie zur Vereinsgründung vor zwei Jahren. „Für unsere Stadt und ihre Bürger ist es großartig, die LOK als Partner zu haben“, so die Rathaus-Chefin. „Es ist absolut wertvoll, das gesamte Potenzial so vieler Ehrenamtlicher bei der Beratungsarbeit anderer Bürger einzubinden und für unsere Stadt bereitzustellen.“

Alle weiteren Infos und Kontakte finden sich auf www.l-o-k.de. map