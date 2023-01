Verbot des Fütterns durchsetzen

Parlament tagt Donnerstag

Oberursel - Die Stadtverordnetenversammlung tagt am Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Sitzung ist wie immer öffentlich. Neben den Mitteilungen und der Bürgerfragestunde hat sie unter anderem den Stand der Dinge für eine Baumschutzsatzung auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die Durchsetzung des seit 1. Januar geltenden Fütterungsverbots von wildlebenden Tieren, wie etwa am Maasgrundweiher. Ferner beschäftigt sich das Stadtparlament mit der Sprachförderung in Kindertagesstätten, der Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung in der Stadt, der Fachkraftquote beim Personal der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie deren generellen Personalsituation und mit der Sondernutzungssatzung. Die betrifft die gastronomische Außenbewirtschaftung im öffentlichen Raum. Außerdem geht es um die zweite Runde des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ mit Blick auf Umsetzung und Finanzierung. Ebenso haben sich die Parlamentarier mit der Entwurfsplanung für den Bau einer Fahrradstraße im Bereich Main- und Dornbachstraße zu beschäftigen. Alle Unterlagen, Anträge, Anfragen finden sich auf www.oberurse. de unter Sitzungstermine und Dokumente. Die Sitzung wird als Livestream übertragen. Am Donnerstag wird dazu auf der Seite ein entsprechender Link geschaltet. jo