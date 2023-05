„Urselbach muss wieder mäandern können“

Experte fordert bei Rundgang in Weißkirchen schnelle Umsetzung des Hochwasserschutzes

Oberursel - Sie haben die vollgelaufenen Keller, das zerstörte Inventar, die verwüsteten Gärten, das aus Gullys quellende Abwasser noch in bitterer Erinnerung: Die Anwohner der Weißkirchener Straße. Es war der 22. August 2021, als der Starkregen kam und das Absaufen begann. Hochwasserschutz ist im Zeichen von Klimaveränderungen und vermehrt zu erwartenden sogenannten Starkregenereignissen dringender denn je. „Aber bis heute heißt es: Die Stadt prüft“, sagt Peter Cornel, Vorsitzender des Klimabeirats und ehemaliger Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU Darmstadt. Bei 35 Interessierten stößt er auf offene Ohren, aber auch Ungeduld, Ärger, Kopfschütteln. Es ist zwar der Weißkirchener SPD-Ortsverein, der zum Hochwasserschutz-Spaziergang entlang des Urselbachs eingeladen hatte, doch neben den Betroffenen gesellen sich ob des fachkundigen Wanderführers auch Vertreter von CDU, OBG, FDP und Grünen hinzu. Dass der Hochwasserschutz drängt, ist parteiübergreifender Konsens.

Das Problem: Der Urselbach liegt bei Weißkirchen seit mindestens 100 Jahren nicht mehr in seinem natürlichen Bett, sondern wurde für die Mühlen umgeleitet. Er fließt im ehemaligen Mühlgraben, gut 300 Meter vom Ur-Bett entfernt. Das hat unter anderem zur Folge, dass er nahe der Wohnhäuser entlang der Weißkirchener Straße an einer Stelle eine 90-Grad-Kehre machen muss. Dass enorme Starkregen-Wassermassen diese Kurve nicht kriegen, ist Physik. Die LOK habe der Stadt etwa das Aufschütten von vier kleineren, halbmondförmigen „Huppeln“ vorgeschlagen, die das Wasser ausbremsen könnten. Das habe inzwischen im sogenannten Klimaanpassungskonzept, zu dem auch der Hochwasserschutz gehört, sogar oberste Priorität. „Aber es dauert und es kostet. Beim BSO ist der gute Wille da, aber kein Geld“, sagt Cornel und verweist auf das Landesprogramm „100 wilde Bäche“, aus dem man Fördermittel schöpfen könnte. Außerdem müsste man auch bei der Stadt Frankfurt zwecks Kostenbeteiligung anklopfen. Denn alle Oberurseler Hochwasserschutzmaßnahmen sorgten schließlich auch für trockene Niederurseler Füße. Es sei alles so kompliziert und langwierig, weil auch die Obere Wasserbehörde eingeschaltet werden müsse, für einzelne Maßnahmen Grundstückseigentümer und -pächter konsultiert werden müssten. „Wir können nicht morgen mit der Schippe anfangen“, merkt CDU-Stadtverordneter Jürgen Aumüller an. Es brauche Behördengänge und es gebe immer wieder ein Zuständigkeits-Hin und Her. „Aber die Stadt ist auf einem guten Weg“, stellt SPD-Magistratsmitglied Jutta Niesel-Heinrichs fest.

Der Experte erklärt der Gruppe auch die dem natürlichen Wasserhaushalt abträglichen Bausünden der vergangenen Jahrzehnte. „Wenn ich schon Straßennamen habe wie In der Aue oder In der Riedwiese, dann ziehe ich Gummistiefel an und baue keine Tiefgarage.“ Er meint die immer näher an Bach, Feucht- und Überschwemmungsgebiet herangerückte Bebauung, Stichwort „Büropark in der Aue“.

In den vergangenen 100 Jahren habe man Bäche umgeleitet, begradigt, verrohrt, in Betonbetten gezwungen. „Der Urselbach muss wieder mäandern und sich ausbreiten können, er braucht Retentionsflächen. Wir müssen verhindern, dass bei Starkregen das Wasser in einer einzigen Welle kommt“, mahnt Cornel eindringlich und plädiert für Renaturierung, wo immer es geht, sowie für private Zisternen. Alles Regenwasser das aufgefangen und gesammelt wird, strömt nicht in Bach und Kanalisation.