Umfrage zur Mobilität im Alltag

Teilen

Forschungsprojekt der TU Dresden erhebt Daten für Verkehrswende

Oberursel - Nach den Sommerferien werden Oberurseler Post von der Technischen Universität (TU) Dresden erhalten und um Mitwirkung an einer Befragung zur Alltagsmobilität gebeten, kündigt das Rathaus an.

Diese Untersuchung laufe bereits seit dem ersten Quartal. Bis Mitte Juni hätten sich deutschlandweit bereits mehr als 87 000 Menschen daran beteiligt.

Die Befragung sei Teil des Forschungsprojekts „Mobilität in Städten - SrV“, das in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich laufe. Das Projekt stelle seit 1972 regelmäßig wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung bereit. Insgesamt würden mehr als 270 000 Personen befragt. Es gehe vor allem darum, mit welchen Verkehrsmitteln die Menschen ihre alltäglichen Wege zurücklegen und wie weit sie sind. Weil die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein könnten, werde auch nach Alter, Führerscheinbesitz und der Erreichbarkeit von Haltestellen gefragt.

Die anonymisierte Auswertung liefere neben stadtspezifischen Erkenntnissen auch übergreifende Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen seien. Hierzu gehört etwa auch die Mobilität von bestimmten Personengruppen, wie Senioren oder Kindern, oder die Nutzung von Sharing-Angeboten. Die Studie wende sich an alle Schichten. Dazu sei eine repräsentative Zufallsstichprobe aus dem Melderegister gezogen worden. Die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung würden eingehalten. Die Teilnahme an der Befragung - telefonisch oder online - ist freiwillig. Alle ausgewählten Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben, das über die Befragung informiert und um Mitwirkung bittet. Auch eine Telefon-Hotline und ein Webchat sind eingerichtet. Auch Menschen, die nur selten unterwegs sind, seien ausdrücklich zur Mitwirkung aufgerufen, weil das Verkehrsverhalten der gesamten Bevölkerung erfasst werden soll.

Mit der Durchführung habe die TU das Leipziger Institut O.trend GmbH beauftragt. Es erfasse und anonymisiere alle Daten und übergebe sie an die TU. Die Befragung in Oberursel werde zudem in Kooperation mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) durchgeführt. „Für notwendige Veränderungen im Verkehrssystem sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Mit verlässlichen Daten aus dieser Befragung haben wir das Fundament, die Prozesse effizient, zielorientiert und erfolgreich zu gestalten“, so Bürgermeisterin Antje Runge (SPD). Weitere Infos finden sich auf www.tu-dresden.de/srv. Der Online-Fragebogen ist auf www.srv2023.de abrufbar. Für Fragen steht unter (0800) 8 30 18 30 ein kostenloses Infotelefon bereit. In der Stadtverwaltung beantwortet Uli Molter, E-Mail an uli.molter@oberursel. de oder Telefon 0 61 71/50 24 34, Fragen