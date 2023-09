Trauer um Ehrenbürger

Manfred Kopp mit 90 Jahren gestorben

Oberursel - Die Stadt trauert um ihren Ehrenbürger Manfred Kopp. Seinen 90. Geburtstag am 11. August hat er noch gefeiert. Am 5. September ist der verdiente evangelische Theologe, Pädagoge und Heimatforscher gestorben. 2008 hatte Kopp den Saalburgpreis des Hochtaunuskreises für Geschichts- und Heimatpflege erhalten. 2012 wurde er mit der Bürgermedaille der Stadt Oberursel gewürdigt. Für seine außerordentlichen Verdienste um die Stadt durch sein jahrzehntelanges Engagement im Bereich der Heimat- und Geschichtskunde erhielt er 2017 die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt. „Die Identifikation mit der eigenen Stadt und das gesellschaftliche Lebenswerk sind ein herausragendes Beispiel für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“, hatte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) bei Kopps 90. Geburtstag gesagt.

Seine eigene Familiengeschichte in Oberursel hat Kopp bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt. Seine Großeltern und Urgroßeltern hatten die damalige Gaststätte „Schützenhof“ betrieben. Kopp wuchs in Oberursel auf und machte hier, am Gymnasium Oberursel, 1953 Abitur. Er studierte Religionswissenschaften und heiratete 1961. 1964 war er Pfarrer im Schuldienst geworden, 1969 Landesjugendpfarrer und 1980 Dozent für Religionspädagogik am Evangelischen Studienzentrum in Schönberg. Die Trauerfeier beginnt heute um 15 Uhr in der Christuskirche. cg