Tour der Ausbildung

Teilen

Betriebe können sich melden

Oberursel - Die 11. „Oberursel Ausbildungstour“ findet am Freitag, 24. März, von 12 bis 16 Uhr, wieder in Präsenz statt. Alle Betriebe, Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die mitmachen möchten, können sich ab sofort auf www.oberursel. de/ausbildungstour informieren und anmelden. Shuttle-Busse bringen Schülerinnen und Schüler sowie Berufsinteressierte zu den teilnehmenden Ausbildungsbetrieben in der Stadt und zum zentralen Standort in der Hochtaunusschule. Aktuell haben laut Mitteilung der Stadt bereits mehr als 15 Arbeitgeber ihre Teilnahme bestätigt. Anmeldeschluss für weitere ausbildende Einrichtungen ist Montag, 23. Januar. Die Unternehmen präsentieren an dem Tag an ihren Standorten ihre Ausbildungs-und Karrieremöglichkeiten. Informiert wird dabei von Praktika über klassische Ausbildungsplätze bis hin zu den (dualen) Studiengängen. Mehr Infos unter Telefon 0 61 71 / 50 22 84 oder E-Mail an wirtschaftsfoerderung@oberursel.de. jo