Tausende strömen durch „Orschels“ Altstadt

Brunnenfest endet heute / Kunsthandwerk, Musik und Imbissstände ergänzen sich gut

Oberursel - Himmelblau. Türkis. Azur. Die kleinen quadratischen Aluminiumwürfel glitzern in der Sonne munter um die Wette. Um Anne-Katrin Bühler herum wimmelt es von diesen Würfeln, von Ketten und von Armbändern. Hier und da stechen Rot-, -Gelb-, Grün- und Rosa-Töne hervor. Anne-Katrin Bühler hatte die Würfel aufgefädelt und drehte die Halskette im Licht und verwies auf das Farbspiel. Extra fürs Oberurseler Brunnenfest hatte die Kronbergerin ihre kleinen Meisterwerke gefertigt. Die Schmuckmacherin gehörte zu den mehr als 30 Kunsthandwerkern, die am Samstag und Sonntag am Brunnenfest selbst gemachte Kreativ-Waren anbot. Bühler: „Die Blautöne passen zu den Brunnen und zum Wasser. Sie machen gute Laune. Wenn ich die Steine anschaue, denke ich sofort an eine Erfrischung im kühlen Nass und Sommersonne.“

Das 42. Brunnenfest lässt kaum Wünsche offen. Der Vereinsring als Veranstalter hatte wieder enorm viel Arbeit in das Fest gesteckt. Die Stadt verwandelte sich in eine große Festwiese. Tausende schoben sich bei Kaiserwetter durch die Altstadtgassen, tranken Wein, Sekt oder fruchtigen Erdbeerlimes. Bestellten Bratwurst, Steaks, Champignons mit Kräuterquark.

Am Stand des KV Frohsinn 1890 garnierte Helferin Mirjana Schäfer die Champignonpfanne mit einer ordentlichen Portion Quark, der nach frischen Kräutern und feiner Creme schmeckt. „Petersilie, Schnittlauch, ein bisschen Zwiebel. Das Gericht ist neu auf der Karte. Es passt zum Wetter und ist vegetarisch.“

Brunnenkönigin Felicitas I. und Brunnenmeister Steff schlenderten zwischen den mehr 120 Buden entlang und lauschten den Musikern auf den Bühnen. Am Spielzug „Cactus“ aus „Orschels“ englischer Partnerstadt Rushmore blieb die royale Lieblichkeit ein wenig länger stehen und schwang Dirndl und Zepter im Takt zur Musik. „Ein wunderschöner Tag“ sei es, urteilte die Brunnenkönigin am Samstag begeistert. „Sehen Sie sich doch um! So viele Menschen, und alle sind fröhlich.“ Beim Brunnenfest ergänzen sich die verschiedenen Angebote gut. Es geht heute, Montag, mit dem vierten und letzten Tag zu Ende.