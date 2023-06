Studie geht von mehr Verkehr aus

Genau hier, wo die Weingärtenumgehung aktuell die Rechtskurve macht, würde sie mit dem Durchstich geradeaus weiterführen und in die Nassauer Straße übergehen. jochen reichwein © Jochen Reichwein

Planer sehen Vorteile und gravierende Nachteile bei Durchstich zur Nassauer Straße

Oberursel - Seit einigen Jahren schon wird der „Durchstich Nassauer Straße“ in der Oberurseler Stadtpolitik „rauf- und runterdiskutiert“, ohne dass die Ampel klar auf „rot“ oder „grün“ gestellt worden wäre, und auch am Mittwoch im Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss (BUKA) blinkte sie eher zur Vorsicht mahnend „gelb“. Entschieden wurde freilich noch nichts. Fazit: Verbessert haben dürften sich die Chancen auf Realisierung nach Vorliegen der im BUKA vorgestellten Untersuchung eher nicht.

Die von Planern des „Zentrums für integrierte Verkehrssysteme“ (ZIV) vorgelegte Studie offenbarte zwar einige Vorteile für den innerstädtischen Verkehrsfluss in einigen Bereichen, aber auch gravierende Nachteile durch Zunahmen von Verkehr an Stellen, wo der nach dem Bau des Durchstichs der Nassauer Straße mit Anbindung an die Weingärtenumgehung besser abnehmen sollte. Und auch die Diskussion wurde politischer als sie nach dem Plan von Ausschusschefin Sabine Kunz (SPD) eigentlich werden sollte.

Vorgabe war, den Vortrag eher nur fachlich-sachlich zu hinterfragen, die politische Diskussion sollte dann den Fraktionen zunächst intern vorbehalten bleiben. Das ging jedoch nicht ganz auf, so dass auch Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) verstimmt reagierte, als aus dem BUKA kritisch gefragt und fehlende Betrachtungsparameter moniert wurden. Hier würden Dinge in „populistischer, öffentlichkeitswirksamer Art und Weise zusammengeworfen“, die erst in den Fraktionen besprochen werden sollten, sagte sie. Die Planer hätten ihren Auftrag erfüllt, alle zuvor getroffenen Beschlusslagen, die man „im Kopf habe“, seien in die Untersuchung eingeflossen, so Runge. An der Politik sei es, die Untersuchung als Basis in alle weiteren Überlegungen einzubeziehen. Die Planung gehe auf Basis der mit dem Gutachten gewonnenen Datengrundlage natürlich weiter.

18 000 Fahrzeuge pro Tag

Auf Kritik stieß in der Debatte unter anderem die den meisten BUKA-Mitgliedern unerklärlich eklatante Zunahme des Verkehrs im Hammergarten um 3700 Autos am Tag, ein Plus von 435 Prozent. In der Gablonzer Straße sind es bei 9900 Autos zusätzlich „nur“ 140 Prozent mehr. Die Oberhöchstädter Straße würde dagegen um 50, die Frankfurter Landstraße um 30 Prozent entlastet. Der Durchstich würde nach den Erwartungen der Planer täglich von rund 18 000 Fahrzeugen befahren. Kritisch gesehen wird auch die in die Untersuchung eingeflossene Einbahnregelung im Zimmersmühlenweg. Nicht ins Gutachten eingeflossen sind mögliche Reduzierungen des Autoverkehrs durch den Umstieg auf Rad oder Bus, wie er im Zuge der sich abzeichnenden „Verkehrswende“ zu erwarten ist. Auch die Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofs seien, wie mehrfach kritisiert, offenbar nicht betrachtet worden.

Von den Planern wurde dazu erklärt, dass dies nicht ihr Auftrag gewesen sei. Sie sollten nur die Auswirkungen des Durchstichs auf den Kfz-Verkehr untersuchen. Verkehrszunahmen an einigen Stellen, zum Beispiel im Bereich der Bärenkreuzung, seien „multikausal“ und ergäben sich aus der „Summe zahlreicher Wirkungen“, heißt es vom ZIV. Nicht gerade zur Beruhigung im BUKA trug auch bei, dass die erwarteten Baukosten für den Durchstich inzwischen auf 13 Millionen Euro taxiert werden, die Kosten für die notwendige Anpassung diverser Knotenpunkte aber ebenso wenig absehbar sind wie die Investitionen zum Ausbau des Hammergartens. Dessen Ausbau sei Bedingung für die dortige Ansiedlung der neuen DRK-Rettungswache. Fördermöglichkeiten durch Bund und Land gebe es voraussichtlich nicht. Im Verlauf der Debatte wurden Forderungen laut, ergänzend zu untersuchen, wie es ohne Einbahnregelung im Zimmersmühlenweg aussehen würde. Bedenken gab es auch angesichts der 18 000 Autos am Tag und der trotz teils deutlicher Reisezeitgewinnen erwartbaren Staus auf dem Durchstich. Autofahrer könnten sich sehr rasch überlegen, doch wieder die alten Wege zu fahren. as