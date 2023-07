Start in den Weinsommer

Stände auf dem Rathausplatz

Oberursel - Sich mit Freunden treffen und ein Glas Wein trinken, das ist beim Oberurseler Weinsommer auf dem Rathausplatz möglich. Er startet am 13. Juli und läuft bis 2. September immer donnerstags von 17 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 23 Uhr. Die Eröffnung ist am morgigen Donnerstag um 17 Uhr.

Das Oberurseler Weinfest hat seinen festen Platz am ersten Augustwochenende. Es erfährt eine Neuausrichtung, indem es räumlich in den Weinsommer integriert und auf dem Rathausplatz statt wie bisher auf dem Marktplatz gefeiert wird. Grund hierfür sind, wie die Stadt wissen lässt, Sparbemühungen. Vom 3. bis 6. August wird daher der Weinsommer um elf weitere Weinstände und vier zusätzliche Imbissstände erweitert zu einem Weinfest. Los geht’s am Donnerstag, 3. August, mit einem „After work get together“ von 17 bis 22 Uhr.

Der Rheingauer Weinverband ist beim Weinsommer wieder an einem Weinstand mit wechselnden Winzern dabei. „Wir freuen uns sehr, dass sich das Veranstaltungsformat des Weinsommers, das es seit 2019 gibt, so gut etabliert hat und auch nach der Pandemie immer noch gerne angenommen wird“, sagt Dominik Russler, Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbands. red