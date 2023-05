Stadtwerke wollen helfen

Projekte für „Social Day“ gesucht

Oberursel - Die Stadtwerke wollen am 6. September einen „Social Day“ durchführen und suchen dafür Projekte. An dem Tag arbeiten Mitarbeitende der Stadtwerke aus den unterschiedlichsten Bereichen und Hierarchiestufen ehrenamtlich und freiwillig einen Tag lang in einer sozialen Einrichtung oder für einen sonstigen gemeinnützigen Zweck. Die Stadtwerke rufen deshalb alle gemeinnützigen sozialen Vereine und Initiativen in Oberursel auf, bis 31. Juli, entsprechende Projekte einzureichen, bei denen 15 bis 20 Stadtwerke-Mitarbeiter tagsüber in mehreren Teams an einem Standort parallel für leichte bis mittelschwere körperliche Tätigkeiten eingesetzt werden können. Die Stadtwerke stellen die Arbeitskraft, alle weiteren Kosten für Material, Baugerät oder Werkzeug übernimmt der Auftraggeber. Alle, die sich um Unterstützung von den Stadtwerken bewerben wollen, können ihr Konzept entweder per Post an Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Marketing & Kommunikation, Oberurseler Straße 55-57, 61440 Oberursel oder per E-Mail an marketing@stadtwerke- oberursel.de senden. Mehr auf www.stadtwerke-oberursel. de/social-day. jo