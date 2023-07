Stadtwerke sollen Wärmeplan erstellen

Parlament sieht „großes CO2-Einsparungspotenzial“ und drängt auf Schnelligkeit

Oberursel - Woher soll künftig die Wärme kommen? Jetzt, da fossile Brennstoffe so weit wie möglich vermieden werden sollen? Die Bundesregierung hat mit ihrem ungeschickten Hin- und Her zum neuen Heizungsgesetz (Gebäudeenergiegesetz) viel Unmut und Angst ausgelöst. Jetzt müssen zuallererst kommunale Wärmeplanungen vorgelegt werden, damit Immobilienbesitzer dann wissen, welche Art von möglichst klimafreundlicher Heizung bei ihnen möglich ist. Ab 2024 werden Städte und Gemeinden von 20 000 Einwohnern an zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Die Oberurseler Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung einen „kommunalen Wärmeplan für die Stadt Oberursel“ auf den Weg gebracht, und zwar einstimmig. Den entsprechenden Antrag hatten CDU und Grüne gemeinsam gestellt. Die Stadtwerke sollen den Wärmeplan erstellen. Begonnen werden soll damit noch in diesem Jahr. Der kommunale Wärmeplan solle künftig in Bauleit- und Flächennutzungsplänen berücksichtigt werden, heißt es im entsprechenden Beschlussvorschlag. Für die Planung stelle das Land Hessen Mittel zur Verfügung, die die Kosten „ausreichend“ decken sollen. „Der Wärmeplan ist eine große Chance. Er hat ein großes CO2-Einsparungspotenzial“, sagte Angela Helbling-Marschall (Grüne). Ziel sei es, die Einwohner mit klimaneutraler Wärme zu versorgen. „Wir wollen früh Planungssicherheit haben.“

Sebastian Imhof (SPD) erklärte: „Damit können wir ermitteln, welche Einsatzmöglichkeiten es für Nahwärme, Fernwärme und Block-Lösungen gibt.“ Synergieeffekte könnten genutzt werden. Die Menschen in Oberursel bekämen Planungssicherheit für ihre Wärmeversorgung. Andreas Bernhardt (OBG) lobte, dass der Magistrat das Thema schon für die nächste Sitzungsrunde „eingetütet“ habe: „Wir müssen schnell vorangehen.“ Das Land müsse für eine auskömmliche Vergütung sorgen. Claudia von Eisenhart Rothe (Klimaliste) betonte, Kommunikation und Transparenz seien wichtig.

Claudia Koch-Brandt (AfD) bemängelte, dass das Stadtparlament vor rund sieben Wochen einen Antrag ihrer Fraktion zum kommunalen Fernwärmenetz abgelehnt habe. Trotzdem signalisierte sie Zustimmung. Ihr Fraktionskollege Paul Beuter sagte, in Oberursel kenne er keine Großindustrie, die Fernwärme produzieren könne. Die Sache werde daher wohl auf Groß-Wärmepumpen hinauslaufen.

Mit dem Wärmeplan sollen langfristig nachhaltig-niedrigere Heizkosten Oberursel als Wohnort für Familien interessanter machen. Dies steht in der Beschlussvorlage für den Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss (5. Juli), den Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss (6. Juli) und das Stadtparlament (19. Juli). Stimmen die Stadtverordneten der Vorlage zu, können die Stadtwerke sich an die Arbeit machen.

Bis spätestens 2045 solle in Deutschland die Erzeugung von Heiz- und Prozesswärme und Warmwasser auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme umgestellt sein. Heute werde mehr als die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Endenergie für die Bereitstellung von Wärme eingesetzt.