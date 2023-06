Stadtplan der Nachhaltigkeit

Bürgerforum sammelt erste Ideen für „Wandelkarte“

Oberursel - Wandelkarten sind im Kommen: Darmstadt hat eine, Leipzig auch, ebenso Weimar, Erfurt und Jena, nur Oberursel hat keine. Noch nicht. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) hatte jetzt zum Bürgerforum ins Rathaus eingeladen, um in Gruppenarbeit eine Wandelkarte zu erarbeiten.

Gut ein Dutzend interessierter Oberurseler waren der Einladung gefolgt und hatten sich von Jens Gessner, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stadt, und Franz Schneider, in der „Eine Welt“- und der Agenda-Bewegung seit Jahren unterwegs, in das Thema einführen lassen. Zweck solcher Wandelkarten, die auch auf den Namen „nachhaltige Stadtpläne“ hören, ist es, Bedarfe und Bedürfnisse in einer Stadt ressourcen- und klimaschonend erfüllen zu können. Damit nachhaltiger Konsum alltagstauglich und flächendeckend möglich wird, werden Initiativen und Angebote, Orte und Austauschmöglichkeiten erfasst und in der Karte dargestellt. Dazu gehört nicht nur der Erwerb von Artikeln des täglichen Bedarfs, so dieser die Grundsätze der Nachhaltigkeit erfüllt, „bio“ ist oder das Label „Umweltfreundlich“ verdient. Auch gastronomische Angebote für Vegetarier und Veganer und sogar Vereine mit besonders nachhaltigen Konzepten, Reparatur-Cafés, Verkaufsautomaten mit lokalen Produkten, insektenfreundliche Gärten und Orte mit besonderen Erholungsstandards können in der „Wandelkarte“ Aufnahme finden.

Die Karte kann Fragen wie „Wo kann ich meine Trinkflasche mit Wasser auffüllen?“ oder „Wer bringt mir fleischloses Kochen bei?“ beantworten. Sie soll, so Runge, solche Angebote einfach auffindbar machen und dem sozialökologischen Wandel Wege in und um die Stadt frei machen. Genau darin sahen die Teilnehmer des Workshops aber auch schon das erste Problem. Oberursel in seiner langgezogenen Form grafisch so auf einem DIN-A3-Blatt unterzubringen, dass auch noch Platz für die Stadtteile bleibt, in denen Wandel ebenso stattfinden kann wie in der Kernstadt, ist gar nicht so einfach. Gleichwohl sagte Schneider, dass ein Stadtplan auf Papier kommunikativer ist als online. Fest steht aber , dass es die Karte nicht nur auf DIN-A 5 gefaltet für die Hosentasche gibt, sondern auch interaktiv online.

„Da die Wandelkarte aber wesentlich mehr Themen als den Fairen Handel aufnehmen soll, wollen wir die Basis der Projektbeteiligten erweitern“, erläuterte Runge die Hintergründe des nachhaltigen Stadtplans und den Ansatz des Bürgerforums, bei dem auch bereits existierende Karten anderen Städte vorgestellt wurden und inspirierend sein sollten. Erste Ergebnisse oder vielleicht schon eine erste Auflage der Karte sollen im September beim „Herbsttreiben“ vorgestellt werden. as