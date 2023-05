Schutz vor Hitze und Überschwemmung

Malerisch, aber dicht bebaut und im Sommer recht heiß: die Oberurseler Altstadt. Priedemuth © jp

Beim Klimaanpassungskonzept der Stadt geht es auch um die Funktion der Felder, Wiesen und Wälder

Oberursel - Es reicht nicht, einfach nur Bäume zu pflanzen. Und der Umgang mit den Klimafolgen ist von nun an ein Dauerthema. Das sind zwei Erkenntnisse aus dem zweiten Bürgerforum zum Klimaanpassungskonzept Oberursels. Zur Vorsorge gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels erarbeitet die Stadt unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger derzeit ein kommunales Handlungskonzept. Ingenieure der beteiligten Fachbüros haben bei der Online-Veranstaltung eine Starkregengefahrenkarte und eine Klimafunktionskarte vorgestellt.

„Der Klimawandel ist menschengemacht. Und wir können etwas dazu tun, um dem entgegenzuwirken“, sagte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD). Die Klimaprobleme seien zwar auch global. Aber auf kommunaler Ebene könne und müsse ebenfalls etwas getan werden. Als Beispiel nannte sie das Programm „Zukunft Innenstadt“, bei dem es unter anderem um die Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Schatten, Begrünung und Entsiegelung gehe.

Dass mit dem Klimawandel die Gefahr von Überschwemmungen zunimmt, dürfte spätestens seit der Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 jedem klar sein. Wie es sich in Oberursel verhält, erklärte Dr. Jonatan Zischg vom Ingenieurbüro Aquadrat aus Griesheim. Am 5. Juni 2016 waren in Oberursel in 60 Minuten immerhin 63 Millimeter Regen gemessen worden. „Das war ein extremes Starkregenereignis“, erklärte er. So etwas trete, statistisch gesehen, seltener als alle 100 Jahre auf. Die höchste Überschwemmungsgefahr bestehe im „Flussschlauch des Urselbachs“, also in direkter Nachbarschaft zu dem Gewässer und um die Kläranlage in Weißkirchen.

Es gebe aber auch „schlafende Gewässer“, Felder und Wiesen zum Beispiel, die sich bei starkem Regen in Bäche und Flüsse verwandelten. Um „die Abflusswelle zu dämpfen“ und Überschwemmungen zu vermeiden, empfehle er, Retentionsbecken zu bauen, etwa in der Nähe des Bahnhofs Oberursel-Stierstadt. Besonders gefährdet sei die Stierstädter Untergasse, aber auch die Unterführung „An den drei Hasen“, die Unterführung „Weingärtenumgehung“, der Abgang am Oberurseler Bahnhof und der Bereich „Im Himmrich“ in Bommersheim.

BETEILIGUNG Noch bis zum kommenden Montag, 15. Mai, gibt es die Möglichkeit, sich zum zweiten Bürgerforum des Klima-Anpassungskonzepts der Stadt Oberursel zu äußern, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Online-Veranstaltung wurde aufgezeichnet und kann unter www. oberursel. de/klimaanpassung aufgerufen werden. Interessierte können sich per E-Mail an klimaanpassung@ oberursel. de zum Konzept äußern. red

Budgetierung und Priorisierung

Dass die Klimaanpassung ein stetiger Prozess sei, „den wir dauerhaft in die Stadtentwicklung integrieren müssen“, betonte Dr. René Burghardt von Burghardt und Partner aus Kassel. „Die Zeiten, in denen wir uns um das Klima keine Gedanken machen mussten, gibt es nicht mehr.“ Deshalb brauche es dafür eine Budgetierung in jedem Haushalt. Und weil es darum gehe, wo die finanziellen Mittel am effektivsten eingesetzt werden könnten, sei eine Priorisierung nötig.

Beispielsweise könne es kontraproduktiv sein, einen vormals freien und versiegelten Parkplatz in einen kleinen Stadtwald zu verwandeln. Denn wenn die Bäume dann die Windgeschwindigkeit reduzierten, werde der angrenzende Stadtteil möglicherweise schlechter durchlüftet. Die Bereiche der Stadt, die klimatisch und lufthygienisch die größten Nachteile hätten, waren auf der Klimafunktionskarte dunkellila eingefärbt: die Oberurseler Altstadt, der östlich davon liegende Innenstadtbereich und der Bereich nordöstlich vom Zimmersmühlenweg. Kaltluft entstehe nachts auf vegetationsreichen Flächen im Freiland und fließe im besten Fall in den Siedlungsraum, erklärte Burghardt. Saubere, frische Luft werde tagsüber in den Wäldern produziert. Eine Durchlüftungsschneise sei beispielsweise die Königsteiner Straße. „Dieser Bereich sollte nur sensibel bebaut werden“, betonte er.

Weitere Details sind auf der Internetseite der Stadt zu finden: www.oberursel.de. Bis zum kommenden Sommer soll eine beschlussfähige Fassung des Klimaanpassungskonzepts fertig sein. Das Projekt wird vom Land Hessen gefördert.