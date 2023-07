Schützenhaus mit marodem Dach

Verein hofft auf Sanierung bis zum Jubiläumsjahr

Oberursel - Im März wurde von der Stadt der neue Sportentwicklungsplan (SSEP) vorgelegt. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der Umbau des Sportgeländes in Weißkirchen. Vor der jüngsten Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses (SBKA) nahmen die Stadtverordneten die Einladung der drei dort ansässigen Vereine wahr und schauten sich den Zustand der Sportplätze und Vereinshäuser an. Dabei konnten die Vereine ihre Wunschplanungen für eine zukünftige Gestaltung vorstellen. An den zwei in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Sportfeldern sind drei Vereine ansässig: der Turnverein 1889 Weißkirchen (TVW), der 1. FC 06 sowie der Schützenverein 1925. Zusätzlich ist bis Oktober dort noch der SV Bommersheim 1912 zu Gast, dessen eigenes Sportgelände umgebaut wird.

Der Plan der drei Vereine an der Oberurseler Straße sieht unter anderem vor, dass der obere Fußballplatz saniert wird, dass dort ein neues Fußballerheim entsteht und eine Flutlichtanlage installiert wird. „Dieser Platz war einmal das Aushängeschild des Kreises“, sagte Andreas Großmann, Vorsitzender des Fußballvereins. Während der Diskussion über eine mögliche Wohnungsbebauung des Areals sei bei dem Platz allerdings nichts gemacht worden. Da dieser Plan nun aber vom Tisch sei, hoffe der Verein, dass das Rasenfeld in möglichst kürzester Zeit wieder auf einen bespielbaren Stand gebracht werde. Das bedeutet, so Großmann, dass der Rasen regeneriert wird. Das untere Sportgelände, das bis zum Trainingsbeginn der Vereine um 16 Uhr auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, soll nach dem Wunsch der Vereine künftig um einige Sportstätten erweitert werden, etwa um eine Weitsprunganlage, deren Sandbereich so groß sein soll, dass auch Beachvolleyball gespielt werden kann. Ebenfalls auf der Wunschliste der Vereine stehen eine Bogenschießanlage, eine neue Wurf- und Stoßanlage sowie eine überdachte Fläche für Outdoor-Gruppen.

Dass die ganzen Maßnahmen nicht sofort durchgeführt werden können, ist den Vorständen klar. Schritt für Schritt, so sagen es Andreas Großmann und TVW-Chef Markus Klug, sollen die Maßnahmen realisiert werden. Das sieht auch der Schützenverein so. Allerdings hofft er, dass eine Sanierung des Schützenheims noch in den nächsten anderthalb Jahren realisiert wird. Denn 2025 kann der Verein seine 100-Jahr-Feier begehen. Das Dach sei marode und Wasser laufe in das Gebäude hinein. Ein entsprechendes Gutachten liege der Stadt vor.

Nach der Ortsbegehung sagte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD), dass schon einiges gemacht worden sei, wie das Anbringen von Ballfangzäunen und die Flutlichtanlage. Die Planung der Vereine, die Fläche auch gemeinsam zu benutzen, sei richtig. Sie stellte aber auch klar, dass nicht alles auf einmal umgesetzt werden könne. kob