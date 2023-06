Schluss mit Gratisparken

Am U-Bahnstop Hohemark wird ein Parkscheinautomat aufgestellt

Oberursel - Bisher war das so: Wer an der U-Bahn-Station Hohemark in Oberursel einen Platz für sein Auto ergattern konnte, der parkte dort kostenlos. Wer jedoch gegenüber, auf dem Waldparkplatz an der Alfred-Lechler-Straße, zwischen Taunus-Informationszentrum und Frankfurt International School parken musste, der durfte seinen Wagen dort nur eine Stunde lang gratis abstellen. Danach wurde Parkgebühr fällig. Genau dasselbe soll nun auch auf dem Park-and-Ride-Platz an der U-Bahn-Haltestelle gelten. Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss hat der entsprechenden Beschlussvorlage am Donnerstagabend mehrheitlich zugestimmt.

Wenn am Donnerstag, 29. Juni, auch die Stadtverordnetenversammlung ihr Placet gibt, was wahrscheinlich ist, dann tritt die Änderung in Kraft. Und dann wird auf dem Parkplatz an der U-Bahn-Station ein Parkscheinautomat aufgestellt. 20 000 Euro kostet so ein „Groschengrab“, rund 500 Euro werden im Jahr für dessen Betrieb und Betreuung kalkuliert.

Parkscheinpflicht gilt dann täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Die Gebühren sehen wie folgt aus: Die ersten 60 Minuten sind gratis. Bis zu zwei Stunden kosten einen Euro, bis zu vier Stunden 2 Euro und bis zu acht Stunden 3 Euro. Wer sein Auto zwei Tage lang dort parkt, zahlt 6 Euro, drei Tage kosten 9 Euro und eine Woche 15 Euro. Das Auto darf innerhalb der gebuchten Periode den Parkplatz verlassen und später wieder dort abgestellt werden.Die Mehrtageskarten sollen vor allem für Pendler interessant sein, die beispielsweise in Schmitten wohnen, zur Arbeit nach Frankfurt müssen, mit ihrem Auto bis Hohemark fahren und dann in die U-Bahn steigen. Die Gebühren könnten zwar dazu führen, dass diese Pendler dann gleich mit dem Auto nach Frankfurt weiterführen. Dafür würden aber vermutlich mehr Ausflügler, die etwa aus Frankfurt zur Hohemark wollten, die U-Bahn nehmen, anstatt mit dem Auto bis zum Parkplatz an der U-Bahn zu fahren, heißt es sinngemäß in der Beschlussvorlage.

Es geht um Gleichbehandlung

„Es geht um Gleichbehandlung“, sagte Andreas Bernhardt, Fraktionsvorsitzender der OBG Freie Wähler. Außerdem: Diejenigen, die aus Schmitten kämen, an der Hohemark in die U-Bahn steigen würden und jetzt fürs Parken zahlen müssten, hätten sich schließlich, im Gegensatz zu den Oberurselern, nicht an dem Zuschuss beteiligt, den die Stadt für die U-Bahn auf ihrem Gebiet zahlen müsse (inzwischen jährlich 1,6 Millionen Euro). Warum denn die erste Stunde Parken kostenlos sei, wollte Ingmar Schlegel (Linke) wissen. Innerhalb einer Stunde könne man wohl kaum viel per U-Bahn erledigen.

Stadtkämmerer Jens Uhlig (CDU) erklärte, das liege am „Waldparkplatz“. Dort gebe es die Eine-Stunde-kostenlos-Regelung, damit die Eltern, die ihre Kinder aus der International School abholten, dort und nicht im benachbarten Wohngebiet parkten. Die Gebührensätze für die auf dem Waldparkplatz ausgewiesenen Abstellplätze für Wohnmobile und für Busparkplätze dagegen seien für den P+R-Platz ohne Bedeutung. Dort gebe es keine solchen Stellplätze.

Bei dem jetzigen Beschluss ging es um die Änderung der Satzung zur Erhebung von Gebühren an Parkscheinautomaten und Parkuhren. Den Beschluss, für den Parkplatz an der U-Bahn-Station Hohemark überhaupt Gebühren einzuführen, hatte der HFDA schon bei den Haushaltberatungen am 1. Dezember 2022 gefasst.