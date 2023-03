Runge: Großer Saal ist wichtiger Faktor

Bürgermeisterin zu Stadthallen-Idee

Oberursel - Zur Idee der Grünen, ein künftig kombiniertes Rathaus- und Stadthallengebäude zu planen, nimmt Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) Stellung. Wie berichtet, hatten die Grünen einen Neubau auf dem jetzigen Stadthallen-Grundstück ins Gespräch gebracht und waren damit bei den anderen politischen Gruppierungen auf geteiltes Echo gestoßen.

Die zentrale Zukunftsfrage sei: „Welche Bedeutung hat für uns das gesellschaftliche Zusammenleben und was benötigen die Vereine und Institutionen, um das lokale soziale und kulturelle Leben auszugestalten?“, sagt Runge. „Vereinsleben, Tradition und Brauchtum sind unverzichtbar und gewinnbringend zugleich für unsere Stadt.“ Hinzu komme die Bedeutung eines nachhaltigen lebendigen Zentrums und eines Rathauses als „Agentur für Bürgerinnen und Bürger“. Beim maroden Rathaus müsse nun schnell entschieden werden. Der große Saal in der Stadthalle unterdessen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1000 Personen sei ein Alleinstellungsmerkmal im Taunus „und in der Vermietung der größte Einnahmefaktor der Stadthalle“. Außer von Vereinen werde er auch von Schulen und anderen Bildungsträgern wie auch der Wirtschaft als Tagungsort genutzt. Ein großer Veranstaltungssaal müsse so oder ähnlich auch in einem Neubau abgebildet werden.“ cg