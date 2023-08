Rentner um 80 000 Euro betrogen

Der Fall landet vor Gericht, wo das Opfer den mutmaßlichen Täter nicht erkennt

Oberursel - Es war der 1. Juni 2021, als ein damals 85 Jahre alter alleinstehender Rentner aus Oberursel seine gesamten Ersparnisse einbüßte. Nun saß der inzwischen 87-Jährige als Tatopfer vor dem Bad Homburger Amtsgericht, wo er als Zeuge zu Wort kam. Wenige Meter entfernt saß der Tatverdächtige, ein 57-jähriger Mann mit Wohnsitz in Dortmund.

Während der Verhandlung sprach der Angeklagte kein Wort, womit er dem Geschädigten keine Möglichkeit gab, dessen Stimme zu hören und vielleicht wiederzuerkennen. Gesprächspartner für das Gericht war einzig und allein dessen Anwalt, der den Anklagevorwurf mit der Behauptung zurückwies, dass sein Mandant nicht der Täter sei und sich am Tattag nicht in Oberursel aufgehalten habe. Das Opfer des Betrugs erinnerte sich nur noch mit Einschränkungen ans Geschehen.

Laut seiner Schilderung hatte er seine Ersparnisse in Höhe von 80 000 Euro an jenem Tattag an sich genommen, als er unweit seiner Wohnung auf den Täter traf. Im Gericht blieb unklar, weshalb er seine gesamte Barschaft in der mitgeführten Tasche verstaut hatte. Seine Aussagen waren zum Teil widersprüchlich. Sowohl ein beabsichtigter Einkauf als auch das gewollte Verbringen zur Bank führte der ältere Herr an. Letzteres hält sein in einer Nachbarstadt wohnender Sohn, der nun als Zeuge ebenfalls angehört wurde, für unwahrscheinlich, da sein Vater trotz guten Zuredens es immer abgelehnt habe, sein Bargeld bei der Bank einzuzahlen.

Der mutmaßliche Täter hatte das Opfer angesprochen und ihm eine beige Herrenjacke zum Kauf angeboten. Obwohl der ältere Herr daran kein Interesse hatte, so dessen Aussage, blieb der fremde Mann hartnäckig und folgte dem seinerzeit 85-Jährigen, als dieser wieder seine Wohnung aufsuchte. Dort wurde ihm dann offenbar die Tasche mit 80 000 Euro Inhalt entwendet. Der Täter verschwand eiligst. Die zuvor zum Kauf angebotene Jacke blieb in der Wohnung, Hinweise auf den Täter ergaben sich aber nicht. Das Opfer sagte bei der Polizei aus, dass es den Täter auf Grund dessen Aussprache als „Südeuropäer“ einschätze. Diese Vermutung wurde bei einer Lichtbild-Sichtung erhärtet. Hierbei war der Geschädigte sicher, dass es sich bei einer auf einem Foto abgebildeten Person - dem jetzigen Angeklagten - um den Täter handelt. Dieser bereits erheblich kriminell auffällig gewordene Mann ist italienischer Staatsbürger. Doch die Hoffnung auf Aufklärung erhielt vor Gericht einen Dämpfer. Der Geschädigte hatte den Täter als jüngere Person in Erinnerung. Diese Erinnerung kann auch damit zusammenhängen, dass bei Bildaufnahme der Tatverdächtige etwa 35 Jahre alt war. Die Verhandlung wurde abgebrochen, um sie nach Möglichkeit innerhalb der Drei-Wochenfrist mit weiteren Zeugen fortzusetzen. Ist der Zeitplan nicht einzuhalten, muss sie neu angesetzt werden. hab