Renitenter Taschendieb

Mann am Tatort festgenommen

Oberursel - Am Mittwoch waren zwei Taschendiebe in einem Supermarkt, Frankfurter Landstraße, zugange. „Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs und eines Markt-Mitarbeiters konnte einer festgenommen werden“, teilte die Polizei gestern mit und schilderte: „Gegen 12.40 Uhr tätigte eine 87-jährige Oberurselerin ihren Einkauf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dabei handelte es sich um eine Ablenkung, die es einem Komplizen ermöglichte, unbemerkt die Geldbörse der Seniorin aus der Handtasche zu entwenden. Gänzlich unbemerkt blieb der Diebstahl jedoch nicht.“ In der Videoüberwachung entdeckte der Detektiv den Täter, der das Portemonnaie gestohlen hat. Als der Dieb laut Polizei plötzlich handgreiflich wurde, sei ein Markt-Mitarbeiter hinzugeeilt. Es sei gelungen, den weiterhin renitenten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Sowohl der Mitarbeiter des Marktes als auch der Ladendetektiv seien leicht verletzt worden. Die Seniorin erhielt ihre Geldbörse zurück. Auch gegenüber der Polizei blieb der Mann aggressiv. Es handelt sich um einen mehrfach einschlägig in Erscheinung getretenen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Der Mittäter wird als 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hat dunkles Haar sowie einen Vollbart und war schwarz gekleidet. Die Polizei sucht weitere Zeugen: Telefon 0 61 72 / 12 00. jo