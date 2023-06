Raubüberfall in der City

Gruppe greift zwei Männer an

Oberursel - Unbekannte junge Männer haben am Freitagabend zwei 21 Jahre alte Männer überfallen, geschlagen, getreten und beraubt. Laut Polizei waren die beiden gegen 22 Uhr in der Altkönigstraße unterwegs, als sie von einer Gruppe aus etwa zehn Heranwachsenden angesprochen wurden. Sie boten ihnen zunächst Drogen zum Kauf an. Als die beiden dies ablehnten, kam es zur verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge dieses Disputs hat einer aus der Gruppe unvermittelt auf sein Gegenüber eingeschlagen. Der Geschlagene ging zu Boden, was den Schläger jedoch nicht davon abgehalten hat, weiter auf ihn einzuschlagen und zu treten. Ein weiterer der Gruppe habe gleichzeitig die beiden 21-Jährigen mit Reizgas besprüht. Als die Gruppe anschließend flüchtete, hat sie einem der beiden angegriffenen Männer noch die Bauchtasche samt Inhalt entrissen.

Der Schläger ist kräftig und etwa 1,85 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trug einen grauen Jogginganzug sowie eine schwarze Umhängetasche. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kripo in Bad Homburg unter Telefon 0 61 72 / 12 00 entgegen. jo