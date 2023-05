Raubüberfall an Haltestelle

Mann bedroht 65-Jährige

Oberursel - Ein Unbekannter hat am Samstagabend an der U-Bahn-Haltestelle Bommersheim eine 65-jährige Frau überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte er sie mit einem Schusswaffen-ähnlichen Gegenstand und forderte Geld. Nachdem sie ihm einen 50-Euro-Schein aushändigte, verschwand der Täter zu Fuß in Richtung Bommersheim. Er ist 16 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, mitteleuropäischer Typ und hat dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Basecap mit rot-grünen Applikationen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 61 72/ 12 00 bei der Polizei zu melden. jo