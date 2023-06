Rathausplatz wird wieder zur Freilichtbühne

Das Musical-Ensemble um Louise Oppenländer (Mitte). ksfo © Veranstalter

Statt „Theater im Park“ bietet der Kultur- und Sportförderverein eine spritzige Musical-Komödie

Oberursel - Soon may the Wellerman come / To bring us sugar and tea and rum / One day, when the tonguing is done / We’ll take our leave and go...“ Rathauspersonal und -publikum müssen am Mittwochmorgen mächtig zum ungewöhnlichen, ebenso kernigen wie lautstarken A-Cappella-Gesang aus dem kleinen Sitzungsraum aufgehorcht haben. Da erklingt der neuseeländische Shanty-Internet-Hit von Nathan Evans ebenso wie „What shall we do with the drunken Sailor“. Der Kultur- und Sportförderverein Oberursel (KSfO) stellt das Musical-Ensemble vor, das im Juli den Rathausplatz bespielen wird, und die fröhliche Truppe um Autorin und Regisseurin Louise Oppenländer gibt mal eben ein paar Kostproben. „PUBerlapapp - Der Ton macht die Musik“ heißt die Musical-Komödie rund um ein Irish Pub, die ab dem 19. Juli gegeben wird. Weil in diesem Jahr das „Theater im Park“ (TiP) pausiere, sei der TiP-Ausschuss des KSfO auf der Suche nach einem alternativen Standort für eine Theaterproduktion gewesen. „Weil im vorvergangenen Jahr Corona-bedingt der König Ödipus kurzerhand auf den Rathausplatz verlegt wurde und gut von den Oberurselern angenommen wurde, die benötigte Infrastruktur und Logistik durch den Orscheler Weinsommer auf dem Rathausplatz bereits vorhanden ist, war der Standort schnell gefunden“, so Martin Krebs und Klaus-Peter Hieronymi vom TiP-Ausschuss. Die Aufführungen auf dem Rathausplatz würden nur einen Bruchteil einer TiP-Produktion im Park der Klinik Hohe Mark kosten. „Und wir wollten trotz TiP-Pause etwas Theatermäßiges anbieten“, sagt Krebs.

Durch den Kontakt zu Louise Oppenländer fiel die Wahl auf „PUBerlapapp“. Oppenländer hatte das Musical für Stein’s Tivoli in Rodenbach geschrieben, wo es acht Wochen vor ausverkauftem Haus lief. „Es ist einfach ein tolles Format“, sagt Martin Krebs, der sich bereits davon überzeugte. Eine Aufführung dauert mit Pause gut zweimal 50 Minuten. Die Musik kommt vom Band, gesungen wird live. Auch diese Veranstaltung stehe unter dem Motto „Kultur für alle - Eintritt frei“, damit auch Menschen mit kleinem Budget Kultur genießen können, so Krebs und Hieronymi. Die Besucher können auf den Bierzeltgarnituren des Weinsommers Platz nehmen. Bei jeder Vorstellung finden rund 250 Zuschauer Platz. „Wir sind es gewohnt, großes Theater auf kleine Bühnen zu zaubern“, sagt Oppenländer, die in Oberursel kein unbeschriebenes Blatt ist. Sie hat bereits beim TiP mitgewirkt.

Pub-Besitzer Micha (Julian Gröger) hat Schulden. Ein Zahlendreher in der Hausnummer will es, dass plötzlich eine junge Dame, Daisy Lamour, sein Pub betritt, um sich als Sängerin vorzustellen. Sie wird von Bianca Stillger verkörpert. Beide haben übrigens ihre Ausbildung an der Academy of Stage Arts in Oberursel absolviert. Auch der Weg des Alleinunterhalters Lenny führt in Michas Pub. Lenny wird von Christian Kerkhoff gespielt. Und warum kommen diese Leute in Michas Irish Pub? Micha hat keine Jobs zu vergeben, im Gegenteil, er steht kurz vor dem Aus. Als schließlich Krake, gespielt von Susanne Anders als wütende Gläubigerin, in der Tür steht, droht die Eskalation. Doch dann betritt Hilde (Judith Beier), die Reinigungskraft des Pubs und Mutter Krakes, die Bühne und ist gar nicht mit den Manieren ihres Töchterchens einverstanden . . . jo