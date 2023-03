Radlerin zu Fall gebracht

Passantin hält 60-Jährige fest

Oberursel - Eine unbekannte Fußgängerin hat am Mittwochvormittag eine 60 Jahre alte Radfahrerin festgehalten, so dass diese stürzte und sich verletzte. Laut Polizei war die Radfahrerin ihren Angaben zufolge um 10.45 Uhr auf dem Gehweg der Hohemarkstraße unterwegs, als sie von der Fußgängerin an der Kreuzung mit der Lahnstraße just in dem Moment plötzlich am Arm festgehalten wurde, als sie an einer Ampel losfahren wollte. Hierdurch habe sie das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Die Fußgängerin habe sich sofort entschuldigt, anschließend jedoch ihren Weg fortgesetzt. Vor dem Festhalten hat sie die fremde Frau mehrfach darauf hingewiesen, dass sie nicht auf dem Gehweg fahren dürfe.

Die Unbekannte ist Mitte 40, hat rote, lange Haare und trug einen grünen Mantel. Die Fußgängerin sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0 61 71 / 6 24 00 zu melden. jo