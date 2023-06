Platz für 400 künftige Erzieherinnen

So soll die neue Ketteler-La-Roche-Schule einmal aussehen. credit pecan development © Credit Pecan Development

Neubau der Ketteler-La Roche-Berufsschule im Quartier Neumühle

Oberursel - Das Bistum Limburg trotzt dem Fachkräftemangel im Kindertagesstätten-Bereich und investiert 24 Millionen Euro in den Neubau der Ketteler-La-Roche-Schule in Oberursel. Die staatlich anerkannte, private Fachschule für Sozialwesen der St. Hildegard-Schulgesellschaft der Diözese Limburg wird als erster Bauabschnitt in dem neuen Oberurseler Wohn- und Gewerbequartier Neumühle realisiert. Den entsprechenden Vertrag haben das Bistum Limburg und der Projektentwickler Pecan Development unterzeichnet, teilt dieser mit. „Der Neubau und Umzug der Ketteler-La Roche-Schule ist ein wichtiger Baustein der Planung des Areals. Unser Ziel ist es, verschiedene Formen von Leben und Arbeiten miteinander zu verbinden. Im Wohn- und Gewerbequartier Neumühle findet das Bildungszentrum eine perfekte Infrastruktur“, so Markus Brod, Geschäftsführer der Pecan Development in der Mitteilung.

Auch das Bistum Limburg freut sich, dass ein idealer Ort für den Neubau der Fachschule gefunden ist. „Durch den Neubau im Quartier Neumühle können wir weiterhin in Oberursel an gute Traditionen in der Ausbildung anknüpfen und unseren Schülerinnen und Schülern eine Perspektive bieten“, sagt Dr. Ralf Stammberger, Bereichsleiter Pastoral und Bildung im Bistum Limburg. Die kirchlich getragene private Fachschule sei bereits seit mehr als 70 Jahren in Oberursel ansässig. Neben der Ausbildung im Bereich von Erziehungs- und Sozialassistenz biete sie zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten in sozialpädagogischen Berufen an. Der Neubau werde moderne Unterrichts- und Seminarräume, ein Bistro, eine Aula sowie Büroräume für die Schulverwaltung umfassen.

ENTWICKLUNG AUF 30000 QUADRATMETERN Pecan Development betreibt eine Baulandentwicklung auf einem rund 30 000 Quadratmeter großen Areal. Das Gebiet in Stierstadt wird als gemischt genutztes Quartier realisiert. Bei dem Standort handelt es sich um ein bisher brachliegendes Gelände, im Süden und Osten von ausgedehnten Grünflächen umfasst. Im Quartierprojekt Neumühle entstehen neben den Erschließungsflächen 11 850 Quadratmeter Bauland für Büro- und Gewerbeflächen. Darunter der Neubau des Ketteler-La Roche-Bildungszentrums, 6000 Quadratmeter für Mehrfamilienhäuser, 8250 Quadratmeter für Einfamilien- und Reihenhäuser. jo

Auf 4000 Quadratmetern würden etwa 400 Schulplätze angeboten. Darüber hinaus biete die ebenfalls im Quartier geplante Kindertagesstätte Möglichkeiten, Theorie und Praxis in der Ausbildung miteinander zu verbinden. Die Gebäudeplanung orientiere sich an den Leitlinien des Bistums zum ressourcenschonenden Bauens und werde als BEG 40-Gebäude (Bundesförderung für effiziente Gebäude) realisiert. Baubeginn solle zum Jahresende sein.

„Die Diözese hat sich bewusst für die Übernahme der Schule und den Neubau entschieden. Als katholische Kirche sind wir ein Träger von Kindertageseinrichtungen und Partner von sozialen und caritativen Einrichtungen. Gerade die Kitas sind für uns ein wichtiges Zukunftsthema und wir wollen unseren Erziehungsauftrag auch künftig mit gut qualifizierten Fachkräften erfüllen“, betont Stammberger. Um das Projekt finanzieren zu zu können, werde das Bistum das Gelände am Altenhöferweg, auf dem das bisherige Schulgebäude steht, verkaufen. „Wir sind hier im guten Gespräch mit der Stadt “, erklärt Bistumsökonom Thomas Frings. Auf einem Areal von rund 30 000 Quadratmetern entwickele Pecan Development das Quartier Neumühle zum Wohnen, Arbeiten, Leben und Lernen - mit Mehrfamilienhäusern, Wohnbaugrundstücken, Büro- und Gewerbeflächen sowie der Berufsschule. Bereits im vergangenen November habe die umfangreiche Sanierung des Areals abgeschlossen und die Erschließungsmaßnahmen fertiggestellt werden können. Damit seien die Voraussetzungen für die anstehenden Hochbauten geschaffen worden, heißt es weiter. Mehr auf www.neumuehle- oberursel.de. jo