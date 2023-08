Per Brief wählen

Antrag ab sofort möglich

Oberursel - Die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am 8. Oktober können ab sofort schriftlich beantragt werden, teilt Gemeindewahlleiter Frank Weil mit. Das Briefwahlbüro öffnet am Montag, 4. September. Alle Wahlberechtigten können ihre Stimmen entweder am Wahltag in einem der 28 Wahllokale oder vorab per Briefwahl abgeben. Die Briefwahlunterlagen müssen gemäß dem darin enthaltenen „Wegweiser für die Briefwahl“ ausgefüllt und in den mitgelieferten Umschlägen als Wahlbrief verpackt spätestens am Wahlsonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr, im Rathaus eingegangen sein. Für die Antragstellung kann der Vordruck verwendet werden, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist, die den Wahlberechtigten in den kommenden Tagen, spätestens am 17. September, zugeht.

Außerdem können die Briefwahlunterlagen per Brief, Telefax oder E-Mail an wahlamt@ oberursel.de angefordert werden. Die Wahlbenachrichtigungen müssten allen Wahlberechtigten bis zum 17. September zugegangen sein. Wer bis dahin keine erhalten hat, sollte sich unter Telefon 0 61 71 / 50 22 39 melden. Die Briefwahlunterlagen können auch persönlich von Montag, 4. September, bis Freitag, 6. Oktober, 13 Uhr im Rathaus beantragt und abgeholt werden. jo