Parlament im Livestream

Oberursel - Die nächste Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr, wird wieder im Livestream übertragen, teilt Stadtverordnetenvorsteher Lothar Köhler (CDU) mit. Hierzu wird an diesem Tag auf der städtischen Homepage www.oberursel.de ein entsprechender Link zum Livestream eingerichtet. Das Video bleibt ab jetzt dann immer bis zum nächsten Sitzungstermin im Netz abrufbar. Auf www.oberursel.de kann man sich vorab über die Sitzung wie auch andere Gremientermine informieren. Direkt auf der Startseite findet sich unter „Schnelle Links“ die Rubrik „Sitzungstermine und Dokumente“. Klickt man diese an, öffnet sich eine weitere Seite. Dort sind alle Dokumente zu den einzelnen Gremiensitzungen gebündelt. jo