Parkscheiben testen

Ein Jahr Probelauf in Oberstedten

Oberursel - Im März hatte die CDU-Fraktion im Oberstedtener Ortsbeirat darum gebeten, die Bereiche Hans-Mess-Straße, Waldfriedhof Oberstedten, Alter Friedhof Saalburgstraße/Im Gartenfeld sowie den Parkplatz Landwehr ordnungspolizeilich in Augenschein zu nehmen. Nach dem Wunsch der Union sollte dort das Parken zwischen 8 und 18 Uhr durch eine Parkscheibenregelung eingeschränkt werden. Geparkt werden soll nur noch für maximal sechs Stunden - so lautete der Vorschlag.

Die Stadtverwaltung ist der Anregung aus dem Ortsbeirat zwischenzeitlich mit einer „kleinen Verkehrsschau“ nachgekommen. Die aus Stadt- und Landespolizei, Mitgliedern der Stadtverwaltung sowie Parlamentariern zusammengesetzte Gruppe ist jedoch, wie Stadtkämmerer Jens Uhlig in der Ortsbeiratssitzung berichtete, zu dem Schluss gekommen, dass in den angesprochenen Bereichen zwar eine Parkscheibenregelung grundsätzlich möglich ist, man aber davon abrate.

Die Teilnehmer der Verkehrsschau raten von Parkscheiben ab, weil erfahrungsgemäß bei solchen Maßnahmen ein Verdrängungseffekt einsetze. Dauerparker würden in die angrenzenden Wohngebiete ausweichen. Gleichwohl stellte die Verkehrskommission dem Ortsbeirat anheim, trotzdem weiterhin Parkscheiben zu wollen. Ergebnis der kurzen, sehr einvernehmlichen Debatte im Ortsbeirat: Die Parkscheibenschilder sollen, jedenfalls in der Hans-Mess-Straße, aufgestellt werden, zunächst allerdings nur probeweise für ein Jahr. Danach will der Ortsbeirat schauen, was es gebracht hat. as