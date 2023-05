Parken beim Brunnenfest

Teilen

Tickets für Anwohner

Oberursel - Weil es zum Brunnenfest vom 2. bis 5. Juni wieder erhebliche Verkehrseinschränkungen für Eppsteiner Straße bis Neutorallee, Weidengasse, Marktplatz, Ackergasse, Schlenkergasse, Hollerberg, Obere Hainstraße, Strackgasse, An der Herrenmühle, Bleichstraße und Wiederholtstraße gibt, können Anwohner ihre Autos kostenlos in den Parkhäusern Altstadt und Stadthalle abstellen. Das gilt laut Mitteilung der Stadt auch für die Auf- und Abbauzeiten von Donnerstag, 1. Juni, bis Dienstag, 6. Juni. Weil es zum Brunnenfest Veranstaltungen in der Stadthalle gibt, außerdem im Parkhaus Altstadt Einschränkungen bestehen, stehen für beide Parkhäuser nur eine begrenzte Anzahl an Parktickets zur Verfügung. Das Rathaus weist darauf hin, dass die Parktickets eine freiwillige Leistung sei und kein Anspruch darauf geltend gemacht werden kann. Während des Festes stehen zudem kostenlose Parkplätze auf der Rolls Royce-Wiese und auf dem Parkplatz der Feldbergschule zur Verfügung. Alle Anwohner, die ihren Parkplatz anfahren können, aber durch eine Absperrung müssen, werden nach Vorzeigen ihres Personalausweises durchgelassen.

Berechtigte Anwohner können ihr Parkticket am Mittwoch, 24. Mai, 8 bis 12 Uhr oder Donnerstag, 25. Mai, 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, im Rathaus, Erdgeschoss, Raum E 05, gegen Vorlage von Personalausweis und Kfz-Schein abholen. Weitere Infos unter 0 61 71 / 50 24 67 oder per Mail an kultur@oberusel.de. jo