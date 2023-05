„Orschel“ steht kopf

Vom 2. bis 5. Juni ist Brunnenfest / Mehr Standplätze als 2022

Oberursel - Eines der großen Volksfeste im Hochtaunus steht ins Haus: Vom 2. bis 5. Juni feiert Oberursel in der Altstadt das 42. Brunnenfest. Die Stadt und der Vereinsring als Veranstalter teilen mit, dass 120 Stände „eine abwechslungsreiche Angebotspalette für Jung bis Alt“ bieten. „Bereits zu Beginn der Planungsphase erhielten wir mehr Stand-Anfragen, als wir aktuell Plätze anbieten können, damit gibt es mehr Standplätze als 2022“, berichtet der Chef des Brunnenfestausschusses, Thomas Förder. Die Eröffnung auf dem Marktplatz ist am Freitag, 18.30 Uhr.

An verschiedenen Stellen präsentieren Bands Live-Musik. Der Kunsthandwerkermarkt am Rathausplatz bietet Glaskunst, Taschen, Schmuck, Kindersachen, dekorative Accessoires und Korbwaren (Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 20 Uhr).

Auf dem Festplatz Bleiche steht ein Vergnügungspark mit 29 Ständen und Fahrgeschäften (Freitag, 17 bis 1 Uhr nachts; Samstag, 12 Uhr bis 1 Uhr nachts; Samstag und Sonntag, jeweils 12 bis 24 Uhr). Als Großfahrgeschäft präsentieren sich die Riesenschaukel „Hip-Hop-Fly“ und eine Berg- und Talbahn. Für Kinder startet am Samstag von 15 bis 18 Uhr die „Kindermeile“ in der Oberen Hainstraße. Am Brunnenfest-Freitag veranstaltet die Portstrasse Jugend&Kultur in der Hohemarkstraße 18 von 16 bis 19 Uhr einen Flohmarkt.

Den ÖPNV gratis nutzen

Das Netzwerk „Oberursel all’inclusive“, ein Verbund der Schulen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, lädt zum Band-Meeting in den Museumshof am MarktpIatz ein. Am Samstag spielen zwischen 14 und 17 Uhr die Band „höRstuRtz“ (Oberurseler Werkstätten) und die „Toms & Jerries“ aus Oberursel. Die TSG Oberursel richtet mit Unterstützung des Kultur- und Sportfördervereins den Brunnenfestlauf aus - bereits zum 16. Mal. Am 4. Juni starten um 10 Uhr der 10-Kilometer-Lauf und der Halbmarathon (21,1 Kilometer). Um 10.10 Uhr gibt es einen 5-Kilometer-Einsteiger- und Jugendlauf. Der Schülerlauf mit 2,5 Kilometern startet um 12.15 Uhr und um 12.45 zum Abschluss der Bambinilauf (0,8 Kilometer). Auf www.brunnenfestlauf.de finden sich im Internet Einzelheiten.

Alle öffentlichen Verkehrsmittel (Stadtbus, U-Bahn und S-Bahn) können in Oberursel von Freitag, 2. Juni (Betriebsbeginn), bis Montag, 5. Juni (Betriebsende), gratis genutzt werden. Es gibt zwei zentrale Standorte mit 90 Fahrradabstellplätzen, und zwar in der Portstraße am Festplatz Bleiche und auf dem Hof der Grundschule Mitte in der Nähe des Marktplatzes. Die Fahrradabstellplätze stehen von Freitag bis einschließlich Montag zur Verfügung.

„Wie bei allen Festen in dieser Größenordnung sind Beeinträchtigungen innerhalb des Festgebietes nie auszuschließen“, betont die Stadt. „Alle Beteiligten sind jedoch sehr bemüht, diese auf ein möglichst erträgliches Maß zu reduzieren.“ Bei Beschwerden können sich Bürger an die „Brunnenfestwache“ in der Stadtbücherei (Telefon am Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr; 0 61 71/5 02-4 53) oder an die Polizeistation wenden. Sonntag und Montag nimmt die Polizeistation Hinweise entgegen: Telefon 0 61 71/6 24 00. red