Ohne Urselbach keine Motorenfabrik

Führungen und Vorträge zu den „Tagen der Industriekultur“ mit Schwerpunktthema Wasser

Oberursel - Oberursel hat wegen der Wasserkraft des Urselbachs eine lange industriekulturelle Geschichte. Deshalb ist sie Teil der 21. „Tage der Industriekultur“ der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main vom 29. August bis zum 3. September. In diesem Jahr ist Wasser das Schwerpunktthema. Es gibt eine geführte Tour mit dem Titel „Der Urselbach - Motor der Entwicklung von Oberursel“ und einen Vortrag sowie Führungen durch das Rolls-Royce-Werksmuseum. Die Stadtführerinnen Maren Horn und Angelika Rieber werden in der Führung am Freitag, 1. September, ab 15 Uhr über das Thema Wasser berichten. Der Urselbach erfüllte als Energielieferant viele Zwecke: Es trieb die Mühlen an, diente als Brauchwasser zur Kühlung von Maschinen und als Frischwasser. Die technische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung Oberursels hat der Urselbach entscheidend gefördert. Start ist am Haupteingang des Taunus-Informations-Zentrums an der Hohemark. Die Führung dauert bis etwa 17.30 Uhr und kostet 7 Euro pro Nase. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man sollte aber gut zu Fuß sein. Der Vortrag und die Führung „Mit Wasserkraft zum Industriestandort - Die Motorenfabrik Oberursel“ findet am Sonntag, 3. September, um 10 und um 14 Uhr bei Rolls-Royce statt. Treffpunkt ist die Willy-Seck-Straße 1, Eingang zu Rolls-Royce. Um Anmeldung beim Geschichtskreis Motorenfabrik Oberursel Günter Hujer, wird per E-Mail an info@gkmo.net gebeten. Die maximale Teilnehmerzahl ab 14 Jahren liegt bei 15 Personen pro Veranstaltung. Das Museum ist für gehbehinderte Menschen nur bedingt geeignet. Führung kostet fünf Euro pro Person. Ohne Wasser keine Motorenfabrik: Bis Anfang der 1920er-Jahre lieferte der Urselbach unter anderem die Betriebskraft für die Maschinen der 1892 gegründeten Motorenfabrik. Wasser wird auch heute noch vielfältig in der Fabrik genutzt. jo