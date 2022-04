Oberursel: Musik in echt

Teilen

Spiderwebs & Foam - das ist Art Rock aus Frankfurt. Veranstalter © Virusmusikradio

Die Newcomer rocken wieder mit Publikum an diesem Freitag im Oberurseler Verein Portstraße Jugend & Kultur

Ein Gedicht von Monika Minder schicken die Veranstalter der zweiten Newcomer-TV-Nacht des Jahres an diesem Freitag ihrer Vorschau voraus: „Die Welt scheint voller Geigen/Der Himmel leuchtet mit Musik/Der Wind, er flötet zu den Geigen/Bald ist der Winter ganz besiegt“

Was Newcomer-TV, Virus-Musik-Radio und den Oberurseler Verein Portstraße Jugend & Kultur als Veranstalter so beschwingt: Es dürfen wieder Menschen in den Saal. Echtes, lebendiges Publikum. Und natürlich echte Bands. Aber online gestreamt wird das Konzert auch.

Den Anfang macht um 20.30 Uhr die Frankfurter Combo Spiderwebs & Foam mit ihrem Mix aus „Foam Rock“, Psychedelic und Art Rock. Das Quartett „versucht mit Kinderschuhen in die Fußstapfen internationaler Größen wie Radiohead und Joy Division zu treten“, heißt es in der Ankündigung.

Es folgt um 21.15 Uhr die Band Psychedelischer Vorteil aus Offenbach, die ihren Stil folgendermaßen umreißt: „Wenn Du wissen willst, woher der Psychedelische Vorteil kommt, dann steck Deine Nase in den Wind, atme den Regenbogen, schlafe mit der Hippiebraut Deines älteren Bruders und vermeide psychoaktive Substanzen.“ Es folgen weitere Handlungsanweisungen (unter anderem mit dem Mond um die Wette heulen und der Eiscreme lauschen), es klingt jedenfalls psychedelisch, kein Zweifel.

22 Uhr: Grim Society, melodischer Punkrock aus Frankfurt, eine „Melody Core Band, die durch ihre Spielfreude und abwechslungsreichen Songs überzeugt“. Und zum Abschluss um 22.45 Uhr: Lorraine, melodischer Alternative Hardcore Metal aus Langen., Pardon, „Fucking Melodic Alternative Hardcore Metal“, noch konkreter „eine explosive Mischung die Genre-übergreifend überzeugt und Fans verschiedener musikalischer Stilrichtungen abholt und vereint“. Klingt alles nach einer Menge Spaß.

Newcomer-TV-Nacht, Freitag, 29. April, Einlass 20 Uhr, Portstraße Jugend & Kultur, Hohemarkstraße 18, Oberursel. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zur Online-Übertragung unter www.virusmusik.de